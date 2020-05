Els ingressos a Girona per coronavirus se situen per sota del centenar

Els ingressos a Girona per coronavirus se situen per sota del centenar Hospital Josep Trueta

Les hospitalitzacions a la Regió Sanitària de Girona han caigut per sota del centenar per primera vegada des que el Departament de Salut publica aquestes xifres, el 19 de març, i ahir van sumar-ne 99.

Es tracta d'una dada que arriba després de sis dies consecutius de caiguda, amb un petit repunt el 19 de maig. En canvi, els casos greus que requereixen ingrés a la Unitat de Cures Intensives (UCI) ahir van fer un repunt després de dos dies amb una xifra estable i es van registrar dues noves entrades respecte del dilluns, amb catorze ingressats en total.

També van baixar els treballadors sanitaris contagiats amb el coronavirus, que ahir es van situar en 39, quatre menys que el dilluns. Pel que fa a les xifres de morts i contagis, l'informe retrospectiu de Salut va registrar una nova defunció aquest dilluns, amb una xifra total que arriba a 760. El mateix dia es van detectar tretze nous casos de coronavirus, dotze més que diumenge, quan només se'n va confirmar un.

Als centres sanitaris comarcals, ahir es va confirmar una nova defunció al sociosanitari Palafrugell Gent Gran, que eleva a 34 les morts al centre. Hi ha nou pacients confirmats amb covid-19 i vuit persones més resten pendents de resultats. S'han practicat 37 altes. A l'hospital de Palamós hi ha quatre interns amb coronavirus i onze més estan pendents de resultats. S'han mort vint persones pel virus i s'han donat 133 altes. Pel que fa als professionals sanitaris contagiats, n'hi ha 26 de confirmats, que suposen més de la meitat del total registrat ahir a la regió sanitària (39), i dels quals dos estan ingressats a l'hospital de Palamós. A més, cinc més resten aïllats pendents dels resultats de les proves diagnòstiques. D'altra banda, l'hospital va anunciar ahir que dilluns vinent es reprendran les visites no urgents, presencialment o per telèfon, i que s'està programant l'activitat de les consultes externes i dels quiròfans.

Dades de Catalunya i Espanya

Pel que fa a Catalunya, Salut va comptabilitzar ahir 29 noves defuncions, setze més que el dilluns i que situen la xifra final a 11.877. Pel que fa als nous contagis, en va registrar 243, un més que el dia anterior i amb un total acumulat de 65.303 casos des de l'inici de la pandèmia.

Pel que fa a Espanya, el Ministeri de Sanitat va situar les morts per coronavirus en 27.117, 283 més, tot i que va indicar que l'última setmana n'han mort 35. El desajust és fruit del nou càlcul que va començar a emprar aquest dilluns. La xifra de contagis és de 236.259, dels quals 194 es van diagnosticar el dilluns.