Investiguen un vessament de gasoil al riu Onyar al seu pas per la ciutat de Girona

Investiguen un vessament de gasoil al riu Onyar al seu pas per la ciutat de Girona Girona

L'Ajuntament de Girona està investigant l'origen exacte d'un vessament de gasoil al riu Onyar que va ser denunciat dilluns al vespre per diversos veïns de la ciutat. Segons va explicar ahir el regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, Martí Terés, la Policia Municipal va rebre diversos avisos sobre la presència a l'aigua d'unes taques fosques i que desprenien olor d'hidrocarbur en punts com la via verda paral·lela al carrer Emili Grahit o la plaça Catalunya.

De fet, l'Associació de Veïns dels barris Vista Alegre-Carme de la ciutat de Girona va compartir imatges i una gravació del vessament a les xarxes socials. «La policia va avisar de seguida els Agents Rurals i l'Ajuntament, i nosaltres, l'Agència Catalana de l'Aigua, que és qui té la competència del riu», va explicar Terés.

Per tal d'esbrinar l'origen del vessament, ahir al matí dos inspectors de l'ACA, tècnics municipals i agents de la Policia Local van inspeccionar tota la llera del riu Onyar per tal d'intentar determinar l'origen i l'afectació de la substància. Tot i això, ahir, i segons l'edil gironí, el vessament ja s'havia aturat i només en quedaven algunes restes als marges. «Sembla que al llarg de la nit s'ha anat diluint, i que es tractaria d'un vessament puntual», va assenyalar Terés, qui va confirmar que la substància era un hidrocarbur de tipus industrial. «Un vessament d'aquest tipus és molt escandalós a la vista perquè es queda a la superfície de l'aigua però, pel que hem pogut observar, no ha tingut cap afectació en la fauna», va assegurar.

Finalment, al migdia, els diferents tècnics encarregats d'investigar els fets van poder localitzar el possible punt d'origen del vessament en unes naus situades davant del cementiri municipal. Terés va especificar que aquestes naus tenen un col·lector d'aigües pluvials que desemboca en una riera que va a parar a l'Onyar. «Només hem vist afectació a l'últim tram de la riera i per això crèiem que en una d'aquestes naus s'hi hauria vessat aquest hidrocarbur», va puntualitzar el regidor gironí, qui va afegir que, tot i que seguiran investigant, serà «molt difícil determinar» el punt exacte on es va llençar el gasoil intencionadament o accidentalment.

La xarxa de pluvials és municipal i, per aquest motiu, l'ACA va acordar amb el consistori gironí que seria aquest ens qui s'encarregaria de la investigació.

D'altra banda, segons l'Agència Catalana de l'Aigua, també s'ha demanat a l'Ajuntament que desbrossi una part de la vegetació que ha quedat afectada amb restes d'hidrocarbur, una actuació que el consistori va assegurar ahir que executarà.