Organitzacions d'infermeria elaboren guies per preparar la reincorporació als centres

L'Organització Col·legial d'Infermeria va demanar ahir al govern espanyol i a les comunitats autònomes que es compti amb els seus professionals a les escoles a l'hora de preparar la reincorporació dels alumnes als centres, ja que ells poden ajudar en el disseny dels protocols.

«No es pot entendre la tornada a l'escola sense comptar amb l'opinió de les infermeres escolars, figura clau en molts col·legis de tot Espanya com a garants de salut a les escoles. De fet, elles són les que millor coneixen els centres educatius a nivell sanitari i són les que poden donar les pautes i recomanacions necessàries perquè el retorn es faci de la manera més segura possible», va afirmar Florentino Pérez Raya, president del Consell General d'Infermeria.

Per tal de donar pautes i recomanacions, l'Associació Nacional i Internacional d'Infermeria en Centres Educatius (Amece) i l'Associació Científica Espanyola d'Infermeria i Salut Escolar (Aceese), amb el Consell General d'Infermeria, han elaborat un pla estratègic d'infermeria escolar Covid-19 i una guia de recomanacions per a la represa de les classes, en la qual exposen les principals mesures que s'han de conèixer per a la «tornada a l'escola» amb seguretat. La desinfecció de les zones comunes, mesures preventives al pati, al menjador i en les activitats físiques o culturals, els desplaçaments amb autobús, la utilització dels lavabos o els gimnasos i l'entrada i sortida de l'escola, entre d'altres, són alguns dels punts clau que s'han abordat.

En aquest sentit, la presidenta d'Amece, Natividad López, va assenyalar que «ha entrat en una nova realitat amb moltes incerteses i mesures que es van coneixent i que s'han d'implementar a tota la comunitat educativa». De la mateixa manera es va expressar Engràcia Soler, presidenta d'Aceese, qui va apuntar la necessitat d'«anar veient com evoluciona el virus per adaptar-se a la situació en cada moment».

«En un futur, nosaltres serem les encarregades de gestionar les normes de salut dels centres escolars i hem de pensar com a expertes. Hem de jugar un paper molt important en les recomanacions per a la tornada perquè si no es planifiquen unes actuacions preventives, difícilment es podrà dur a terme una docència normal a les escoles», va asseverar Soler.

Serà aquesta educació per a la salut la que hauran de realitzar encara amb més afany a la tornada, però no només amb els menors, sinó també amb la resta de personal dels col·legis i amb les famílies –va afirmar el col·lectiu. «Haurem d'escoltar les seves vivències durant el confinament, que ens expressin els seus dubtes i pors i insistir, sobretot, en les mesures higienico-sanitàries que ja hem d'integrar en la nostra vida diària», va explicar López.

Per la seva banda, el Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) ha reiterat la seva demanda d'estar presents als centres educatius. Es tracta d'una vella reivindicació que consideren que ara té més sentit que mai perquè els seus professionals són «essencials per fer front als nous reptes amb què es troba l'escola en l'actualitat». Pel CEESC, «cal prendre's la crisi de la Covid-19 com una oportunitat per repensar l'escola i la comunitat educativa i comunitària en la seva globalitat». El col·legi denuncia que suma «sis anys d'intents infructuosos de trobades amb el Departament d'Educació», una reunió que ara tornen a demanar, de la mateixa manera que la inclusió de la figura de l'educador social a les escoles i els instituts i la creació d'una borsa de treball específica.