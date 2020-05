Sanitat havia recomanat el 6 de març ajornar actes multitudinaris

El Ministeri de Sanitat va recomanar el 6 de març per escrit l'«ajornament» o «suspensió» d'esdeveniments multitudinaris amb «alta presència» de persones procedents de països que haguessin constatat en aquell moment la transmissió del coronavirus covid-19. «Els esdeveniments multitudinaris de qualsevol tipus, amb alta presència de persones procedents de qualsevol de les zones del món en què s'ha constatat la transmissió de virus SARS-CoV-2, es consideren esdeveniment de risc», diu una missiva signada per la directora general de Salut Pública, Pilar Aparicio Azcárraga.

La carta es titula «Comunicat sobre la celebració de reunions multitudinàries durant el període d'epidèmia de COVID-19» i en ella la Direcció de Salut Pública recomana «l'ajornament d'aquests esdeveniments (o en el seu cas la suspensió) fins que s'hagi verificat per l'autoritat sanitària el control de la transmissió de la malaltia i de el risc associat». A més, s'especifica que aquesta recomanació es fa «d'acord» amb l'ofici signat pel ministre de Sanitat, Salvador Illa, el 3 de març de 2020 sobre «Recomanacions de mesures extraordinàries en relació amb la situació provocada pel nou coronavirus COVID- 19».

Per la seva banda, el director del Centre de Coordinació d' Alertes i Emergèncias Sanitàries (CCAES), Fernando Simón va respondre ahir en ser preguntat pels periodistes que la manifestació del 8M i altres esdeveniments que es van celebrar aquell cap de setmana no es van suspendre perquè no entraven en els supòsits de l'ordre en la qual es prohibien els esdeveniments en què hi participessin persones que provenien de països de risc.