Vista urgent per acordar mesures per protegir la treballadora de Salt de l'home que la va apunyalar

L'home que va apunyalar una treballadora social a Salt el 23 de novembre del 2018 no es podrà apropar a la víctima. Així es va decidir ahir en una vista urgent a l'Audiència de Girona per acordar mesures per protegir la víctima. La Fiscalia i les acusacions particulars van sol·licitar que el processat no es pugui apropar a menys de 500 metres de la víctima i que li prohibeixin anar a Salt, la població on resideix la treballadora social. L'ordre d'allunyament arriba després que el processat sortís en llibertat dijous passat tot i que l'Audiència de Girona li havia imposat fins a 7 anys i mig d'internament psiquiàtric com a mesura de seguretat i advertia que pot ser perillós si no rep tractament.

L'Audiència de Girona va absoldre l'acusat de l'intent d'assassinat aplicant-li un eximent complet d'alteració psíquica. Segons recollia la sentència, el declaraven «no culpable per falta d'imputabilitat» perquè, en el moment d'atacar la treballadora social, patia «una cínica delirant de perjudici i paranoide» que li va anul·lar «la capacitat de judici i raonament».

L'advocat de la treballadora social, Benet Salellas, també va demanar que el processat no pugui rebre tractament psiquiàtric al parc hospitalari Martí i Julià perquè està ubicat a Salt.