«Volem que els aplaudiments es tradueixin en més recursos per a la sanitat pública»

La tornada a la normalitat ha provocat que les protestes també s'hagin posat en marxa, i per això la plataforma Sanitàries en Lluita, nascuda arran de la crisi del coronavirus, ha convocat per a avui concentracions a desenes de centres sanitaris catalans per reclamar més recursos per a la sanitat pública i per als seus treballadors.

La plataforma, que agrupa col·lectius de tots els centres sanitaris i que també vol arribar als usuaris, assegura que la pandèmia ha posat en evidència que «el nostre sistema sanitari necessita més pressupost». Entre les reivindicacions, hi ha la de disposar d'EPIs «en condicions» i que es reverteixi la retallada del 5% als professionals sanitaris l'any 2010. Aixó ho indica el manifest que avui es llegirà a l'hospital Santa Caterina de Salt i al sociosanitari Palafrugell Gent Gran, els dos centres que avui acolliran concentracions de la província gironina. «Som un moviment nou sorgit arran de treballadors organitzats en sindicats i de col·lectius sanitaris que arran de la crisi hem vist que els governs ens han aplaudit molt però que això no s'ha traduït en més recursos per als treballadors i per la sanitat pública», explica Anna Alcalà, portaveu territorial de la plataforma. «De moment tenim adhesions a dos centres gironins, però estem pendents que també s'acabin organitzant a l'hospital Trueta i a l'hospital de Palamós», assegura. «L'objectiu és que cada setmana siguem més», sosté Alcalà.

La plataforma preveu concentracions cada dimecres amb horaris que acordarà cada centre. En el cas de l'hospital Santa Caterina, està prevista avui a les 14.30 h davant la porta principal, i al sociosanitari Palafrugell Gent Gran s'iniciarà a les 19.15 h i es preveu que s'allargui fins a les 19.45 h.