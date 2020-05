El juny serà el banc de proves d'un escenari que les direccions de les escoles i els instituts gironins esperen que al setembre hagi canviat, en el sentit que el context sanitari hagi millorat i que les restriccions actuals més extremes ja no siguin necessàries.

Per exemple, sobre el distanciament de dos metres entre adolescents, per al representant dels directors de secundària a Girona, Joan Cumeras, «es fa molt difícil pensar que es pugui fer amb normalitat», sobretot en els centres amb més estudiants. També va afirmar que si l'emergència sanitària continua vigent a principis del curs 2020-2021, «quan realment ens incorporem als centres hi hauria d'haver testos, mesurament de temperatura...». «Al setembre, volem garanties, ho hem demanat i hi confiem», va remarcar.

En opinió de la portaveu de les direccions públiques d'educació infantil i primària, Anna Camps, les pròximes setmanes serviran «com a prova de cara al setembre, per veure què estem detectant, com està la població, la mainada...»; encara que –va especificar– «durant tot el confinament ja hem anat detectant situacions problemàtiques i intentat posar-hi solucions», una tasca que s'ha realitzat juntament amb el personal dels equips d'assessorament psicopedagògic (EAP).

Pel que fa al nou curs escolar, el conseller Josep Bargalló, va avançar que el Departament d'Educació enviarà «orientacions» als centres educatius al juny perquè «elaborin un pla de contingència amb noves fórmules organitzatives per garantir la màxima presencialitat possible».

L'anunci va acompanyar la presentació del pla de reobertura per a l'últim mes d'aquest curs i tots els sindicats docents que participen en la mesa sectorial d'Educació van criticar amb duresa, fonamentalment perquè s'ha decidit de manera unilateral i consideren que no garanteix les mesures de protecció sanitària als centres. Per això, van reclamar la dimissió del conseller, una petició que comparteix el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC).