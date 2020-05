Les autoescoles gironines obriran l'1 de juny però no portaran encara alumnes a examinar

Les autoescoles gironines obriran l'1 de juny si es passa al nivell 2 de desescalada però no portaran encara els alumnes a examinar-se. El president de l'Associació d'Autoescoles, Joan Sala, explica a l'ACN que han decidit en una assemblea telemàtica que no tramitaran cap examen fins que Prefectura de Trànsit no aclareixi com es prepararà la documentació en línia i quants examinadors hi haurà disponibles.

"Voldríem començar a treballar amb uns mínims d'alumnes i exàmens garantits però sabem que ara no estan preparats per donar el servei", afirma. També lamenten que la prefectura tingui previst obrir dijous vinent i no a principis de setmana. Precisament aquell dia tenen una reunió amb la cap de Trànsit a Girona per abordar la problemàtica.