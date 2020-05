Catalunya registra un nou repunt amb 277 defuncions

Catalunya va tornar a confirmar ahir un nou repunt en les defuncions: 277 més que l'últim balanç del dimarts. La pujada és destacada tenint en compte que el dimarts se'n van comptabilitzar 29. Més enllà de les incongruències que sorgeixen a l'hora de comparar les dades del Departament de Salut i les del Ministeri de Sanitat (aquest últim no recull totes les dades que la Generalitat li envia), el repunt s'explica pel sistema de càlcul que utilitza Salut per comptabilitzar els nous casos i les defuncions.

El Departament actualitza diàriament la xifra d'infectats i defuncions de forma acumulada donant dades des de l'inici de la pandèmia, però això no significa que els nous notificats s'hagin diagnosticat el dia anterior, sinó que s'han verificat aquell dia. Per saber l'evolució diària de les defuncions, Salut publica des de fa una setmana un informe retrospectiu on diàriament s'actualitzen les xifres per ajustar-les a les dates de diagnòstic reals, i poden passar diversos dies fins que són definitives, per les quals el dia que es publiquen són provisionals.

Així, des de l'inici de la pandèmia, la xifra de morts acumulades ascendeix a 12.154, de les quals 4.909 són sospitoses i 7.245 són confirmades amb proves diagnòstiques. Els morts a residències ascendeixen a 3.973, de les quals 1.674 han estat confirmades mitjançant PCR.

Pel que fa als nous contagis, ahir la tendència va ser la contrària a la de les defuncions, i es van registrar 99 nous casos, 144 menys que el dimarts. A tot Catalunya ja s'han infectat pel nou coronavirus 65.402 persones i han hagut de ser ingressats de gravetat 4.027 contagiats, dels quals en aquests moments n'hi ha 187 d'hospitalitzats a les Unitats de Cures Intensives (UCI).

A Espanya, el Ministeri de Sanitat va xifrar ahir en 27.118 les morts per coronavirus. Això indica que només hi ha un mort més respecte del dia anterior, una dada que s'explica perquè el Govern espanyol continua revisant les dades per «corregir» la sèrie històrica després del nou canvi de criteri. Amb tot, els últims set dies s'han mort 39 persones, de les quals nou s'haurien produït a Catalunya i sis a Galícia i Madrid.

També s'han diagnosticat 231 nous casos més que aquest dimarts, 37 més que el dia anterior, i elevant la xifra total a 236.769. Els últims set dies s'han produït tretze nous ingressos a l'UCI i 283 noves hospitalitzacions. D'aquestes, 88 s'han produït a Madrid i 54 a Catalunya.



Xifres de Girona

El Departament de Salut va registrar ahir 95 hospitalitzacions a la Regió Sanitària de Girona, quatre menys que aquest dimarts. En una setmana han caigut quasi a la meitat, una dada que també s'ha confirmat en el cas dels ingressos de caràcter greu, que en una setmana han baixat de 19 a 10.

Pel que fa als sanitaris contagiats amb coronavirus, n'hi ha 38, un menys que el dimarts.

Les últimes dades actualitzades segons l'informe retrospectiu de defuncions registra tres noves morts i una xifra total de 766 defuncions des de l'inici de la pandèmia, sis més que dimarts (n'hi ha quatre que no es van diagnosticar el dimarts i que són de dies anteriors). En el cas dels nous casos, ahir se'n van registrar tres més d'acumulats i en total ja s'han contagiat 6.599 persones des de l'inici de la pandèmia.

Als hospitals comarcals, l'hospital de Figueres va actualitzar dades. El centre ha registrat dos nous casos des de l'última actualització del dilluns, i ambdós havien passat la malaltia prèviament. També s'han donat tres noves altes, i des de l'inici de la pandèmia se n'han registrat 178. El centre compta amb una persona ingressada amb coronavirus i ha confirmat 326 casos.