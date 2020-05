Compte enrere per reobrir l'escola sense tests del coronavirus

Vuitanta dies després que l'expansió de la covid-19 obligués a tancar els centres educatius, alguns alumnes tornaran a trepitjar les aules la setmana vinent, amb restriccions i condicions inèdites en l'activitat escolar que s'han planificat i executat en poc més d'una setmana. Aquest és el temps que han tingut els equips directius i els claustres per reorganitzar-se i atendre els requisits del Departament d'Educació, entre els quals hi ha respondre un qüestionari sobre factors de risc sanitari i signar una declaració responsable conforme no s'ha patit o es pateix la malaltia del coronavirus, sense que això es comprovi amb un test diagnòstic.

Aquest ha estat un motiu de queixa de les direccions de centres públics de les comarques de Girona, tal com va explicar el representant de la Junta de directors de secundària, Joan Cumeras, qui va opinar que «per incorporar-se a la feina s'hauria de fer el test i no es fa» sinó que, «simplement, tot el personal –el docent i el de serveis– el que fa és certificar ell mateix que no està malalt i no ha estat en contacte amb malalts». Això no és l'únic que els ha «sobtat», segons va apuntar Cumeras, sinó també el fet que «a les instruccions es parla de què no cal mascareta perquè ja es vigilaran les distàncies de dos metres, cosa difícil en passadissos que no tenen aquesta amplada».

Tot i que la situació no els agrada i han demanat als Serveis Territorials d'Educació que ho corregeixi de cara al setembre, el portaveu dels directors de secundària va dir que la baixa afluència d'alumnes i d'adults als centres al juny «no ens fa patir massa».

Hi haurà poques persones perquè la tornada presencial és voluntària perquè el curs s'acabarà telemàticament –tal com es va reprendre després de Setmana santa– i, per norma general, a les escoles serà alumnat d'educació infantil i de sisè de primària i als instituts, de quart de secundària obligatòria i segon de batxillerat. A banda d'aquests que acaben etapa educativa i la Conselleria ha prioritzat per ajudar-los a preparar el canvi o les proves que els esperen –com la selectivitat–, orientar-los i donar suport emocional quan calgui; igual que als estudiants de la resta de cursos que hi vagin, als quals s'oferiran bàsicament tutories individualitzades o amb grups molt petits.

A l'espera de recollir totes les dades –amb trucades telefòniques a les famílies o consultes a través d'aplicatius informàtics–, la representant de la Junta territorial de directors de primària a Girona, Anna Camps, va avançar que «hi ha poca demanda» perquè «ens adonem que les famílies tenen por» de la situació sanitària. A secundària s'ha detectat una reacció similar, ja que hi ha pares –va explicar Joan Cumeras– que «no volen que l'alumne torni amb aquestes condicions, n'hi ha que han perdut familiars, altres conviuen amb gent de risc o l'organització familiar requereix que han d'estar a casa perquè tenen germans petits que no entren en el retorn als centres».

Tant Camps com Cumeras formen part de la Junta permanent de directors de centres públics de Catalunya, de manera que l'última setmana han parlat amb els companys gironins –en grups de WhatsApp molt actius– per acordar mesures organitzatives que han traslladat a la junta territorial, per després plantejar-les en l'òrgan superior; sempre «d'acord amb les instruccions del Departament i amb el seguiment de les inspeccions», va indicar la portaveu de les direccions de primària.

Ella mateixa va reconèixer que «serà molt complicat reobrir amb les condicions que s'exigeixen, però la bona voluntat de les direccions i dels docents hi és». Per fer-ho, parteixen de la premissa que a les aules hi podrà haver un màxim de tretze alumnes, «però si l'espai és insuficient, es dividirà en més espais», va deixar clar, igual que el pes de l'autonomia de centre a l'hora de prendre la decisió millor en cada cas. Pel que fa a la seva escola, Sant Jordi de Maçanet de la Selva, l'Ajuntament ajudarà en la neteja i, com la resta de centres, demà recollirà –dintre d'un horari convingut– el material de seguretat i desinfectant del Departament d'Educació als serveis educatius de cada àrea. L'institut Santiago Sobrequés que dirigeix Joan Cumeras ho farà al pavelló del Narcís Xifra, també de Girona, ciutat on –com a Salt i altres poblacions– dilluns és festiu i no començaran fins dimarts.

El director va detallar que s'ha convocat de manera general els estudiants de quart d'ESO i de segon de batxillerat –tot i que també se n'espera d'altres nivells– i que, en funció a les característiques dels instituts, faran entre una i tres sessions presencials al juny, perquè «les activitats lectives continuaran telemàticament»; sempre, va recordar, en grups màxims de quinze noies i nois. Cumeras també va fer notar que a Girona hi ha des de centres educatius com el de Sarrià de Ter amb només dues línies d'alumnes i el de Montilivi, «el segon més gran de Catalunya»; pel que fa al seu, té uns 200 alumnes que acaben batxillerat i un centenar més, l'ESO.