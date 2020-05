Costes reformarà al setembre el tram de passeig de Platja d'Aro afectat pel «Gloria»

L'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro va confirmar ahir que Costes de l'Estat té previst iniciar els treballs de reforma del tram del passeig afectat pel «Gloria» la segona quinzena de setembre. Es tracta de la part de 550 metres entre el passeig Ridaura i l'Avinguda Reina Fabiola on el temporal va provocar l'ensorrament o la desaparició de la primera línia de llosa i dels escalons d'accés a la sorra, i provocar un voladís sobre la platja d'entre 3 i 5 metres d'altura.

En un comunicat, el consistori va especificar que els treballs consistiran en: la instal·lació d'un mur de rocalla amb prou profunditat i per sota de nivell del mar, per evitar que es pugui descalçar i en la redistribució de 20.000m3 de sorra de la platja, conjuntament amb noves aportacions de l'interior de mar de la zona de la desembocadura del Ridaura, per connectar el Passeig Marítim amb la platja.

Respecte a la temporada de bany començarà el 6 de juny.