Detingut per agredir i robar a un sensesostre al centre de Girona

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns un home que va agredir i robar a un sensesostre al centre de Girona.

Els fets van passar diumenge, al carrer de Santa Clara. Cap a les cinc de la tarda un indigent estava assegut en unes escales i un altre home se li va acostar i sense dir-li res va començar a agredir-lo. Després de perpetrar l'atac, li va robar una petita capsa on l'indigent guardava les almoines. Tot seguit, va fugir.

Els Mossos van obrir una investigació per localitzar l'autor del robatori amb violència. Les indagacions van donar el seu fruit i els investigadors van identificar i detenir un home de 39 anys, nacionalitat espanyola i veí de Girona com a suposat autor dels fets.

No era la primera vegada que l'home agredia i robava el sensesostre i ja l'havien detingut anteriorment.

El detingut, amb nombrosos antecedents, va passar el dia 26 de maig a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual va decretar la llibertat amb mesures cautelars. Li atribueixen un robatori amb violència i intimidació.