Enderrocaran un edifici a mig construir des de fa gairebé 30 anys a Sant Feliu de Guíxols

L'edifici abandonat i mig construir situat en una de les entrades de Sant Feliu de Guíxols serà enderrocat per a construir-hi una nova àrea comercial que podria obrir les seves portes el 2022.

Abans però, el ple municipal votarà aquest vespre una modificació del Pla d'ordenació Urbanística Municipal (POUM) per tal de permetre que el solar tingui usos comercials i mantingui els residencials amb canvis en les seves condicions. «S'ajustaran els paràmetres relatius a l'obertura dels accessos perquè es permeti, per exemple, l'entrada de vehicles de càrrega i descàrrega i s'hauran d'adequar a l'entorn», va explicar ahir el regidor d'urbanisme, Josep Saballs.

La construcció d'aquest edifici residencial de dues plantes en unes de les entrades de Sant Feliu de Guíxols, va arrencar l'any 1991. Concretament, en un solar situat entre la carretera de Girona i la Rambla Joan Bordàs. Amb l'estructura exterior aixecada, l'obra va quedar aturada poc després a causa de la fallida de l'empresa promotora. Des de llavors, han passat gairebé 30 anys durant els quals aquest edifici, abandonat i amb problemes de salubritat, ha passat a mans de diversos propietaris privats i ha estat objecte de problemes judicials.

Finalment però, l'any passat el principal propietari de la finca va demanar els permisos a l'Ajuntament per començar l'enderrocament de l'edificació i poder desenvolupar-hi una àrea comercial. En aquell moment, el termini per inaugurar el nou negoci es va establir per al 2022, una previsió que es podria veure alterada per l'endarreriment i lentitud d'alguns tràmits causat per la declaració de l'estat d'alarma a causa del coronavirus.

Durant dècades, aquest edifici ha estat un dels principals motius de queixa dels veïns de la zona, per l'estat ruïnós i d'insalubritat en el qual es trobava amb la presència de rates, ocupes o persones que realitzaven actes incívics, tot i que la planta baixa estava tancada per impedir-ne l'accés.