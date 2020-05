La Generalitat demana que Girona passi dilluns a fase 2

El Govern ha demanat formalment a Sanitat aquest dijous que Girona, Catalunya Central, l'Alt Penedès i el Garraf passin a fase 2 a partir de dilluns que ve. La Generalitat també ha demanat al ministeri que aprovi unificar les regions sanitàries de Barcelona i les àrees metropolitanes nord i sud des de l'1 de juny.

A banda de Catalunya, a la reunió d'avui també han demanat avançar a la segona fase Castella i Lleó, per a la comarca de El Bierzo, i Castella-la Manxa, per a les províncies d'Albacete, Ciudad Real i Toledo. El ministeri analitzarà la informació aportada i prendrà una decisió, que es comunicarà demà.

El Butlletí Oficial de l'Estat ha anat publicant i modificant algunes de les activitats que s'autoritzen en la fase 2 de la desescalada, per exemple, la reobertura al públic de les piscines recreatives amb cita prèvia i l'accés a les platges respectant una distància social de dos metres.



Competicions esportives i esport amateur

El Govern permetrà reprendre les competicions de les lligues professionals i fer esport a l'aire lliure a qualsevol hora. Els esportistes podran utilitzar els vestuaris, es podran fer reunions tècniques de treball amb un màxim de quinze participants i els àrbitres també podran començar a utilitzar les instal·lacions per al seu entrenament. A més, qualsevol persona podrà fer esport de forma no professional i passejar a qualsevol franja horària, a excepció de la reservada per a la gent de més de 70 anys (de 10 a 12 i de 19 a 20 hores).



Bars, restaurants i reunions socials

Es permet el servei a l'interior dels locals amb un aforament del 40%, excepte els bars nocturns i les discoteques, i garantint la separació dels clients (sempre que no siguin persones que convisquin habitualment). Tampoc hi haurà servei a la barra i s'evitaran les cartes de productes d'ús compartit. A més, les reunions amb familiars i/o amics s'amplien de deu a quinze persones.



Centres comercials

Lliure accés amb aforament limitat també a un 40%. A més, quedaran tancades al públic les àrees recreatives.



Casaments i altres celebracions religioses

El Govern permetrà la celebració dels casaments amb un aforament màxim de cent persones en espais a l'aire lliure o de cinquanta en espais tancats i es podran dur a terme en tota mena d'instal·lacions, públiques o privades. Respecte a les celebracions que poguessin tenir lloc després de la cerimònia nupcial i que impliquin algun tipus de servei d'hostaleria i restauració, s'hauran de seguir les normes de seguretat relatives a aquests establiments.



Cines, teatres, auditoris, sales de concert i museus

L'aforament per a les sales de cine, els teatres i els auditoris serà del 50%. Les sales de concerts hauran d'estar a un terç de la seva capacitat. A les biblioteques es podran consultar llibres i utilitzar els ordinadors també amb un aforament limitat del 33%. I sempre que se'n vagi un usuari s'haurà de netejar i desinfectar el lloc on ha estat.