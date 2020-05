Els grans centres comercials gironins esperen reobrir la setmana que ve

La nova normalitat també arribarà als grans centres comercials de Girona. Nova, o a aquestes alçades, potser ja no tant, perquè els protocols que seguiran l'Espai Gironès i el Gran Jonquera, per posar dos exemples, són els que les autoritats fa setmanes que usen per conscienciar els ciutadans. Mesures de seguretat i higiene estrictes (ús de mascaretes i gels desinfectants per les mans), i limitacions dels aforaments per atendre, com a màxim, un 30% de la capacitat de les galeries, marcaran un retorn que aquestes superfícies tenen previst per la setmana que ve, sempre que demà Salvador Illa confirmi que Girona entra a la fase 2 del desconfinament, tal com ha demanat la Generalitat. De moment, tant l'Espai Gironès com el Gran Jonquera només tenen oberta una part reduïda de la seva superfície (supermercats i alimentació, negocis de telefonia o de primera necessitat), igual com també han fet Mediamarkt, Decathlon o El Corte Inglés, habilitant un màxim de 400 metres quadrats oberts al públic. El pas a la fase 2 també els permetria donar servei amb totes les instal·lacions obertes, reduïnt, això sí, l'aforament de clients.

L'Espai Gironès, que acaba de complir 15 anys, ha anunciat que les entrades i sortides de clients es monitoritzaran cada quart d'hora, per garantir que no hi hagi més de 4.300 compradors a dins i així respectar el límit del 30% d'aforament. Es repartiran mascaretes i guants, hi haurà 56 punts amb dispensadors d'hidrogel arreu de la galeria i s'han senyalitzat itineraris al terra. A més, s'incrementarà el personal de vigilància, manteniment i neteja. D'ençà que es va decretat l'estat d'alarma pel coronavirus, l'activitat comercial a l'Espai Gironès ha estat gairebé nul·la. Tan sols es manté obert un supermercat i algun servei de telefonia. La resta de locals –molts d'ells, botigues de roba, de complements o locals de restauració– fa més de dos mesos que tenen les persianes abaixades.Ara, però, quan la regió entri a la fase 2 de la desescalada, el centre comercial podrà reobrir portes. La data que ja hi ha fixada al calendari és el 2 de juny (perquè el dia 1 és festiu). Les botigues i negocis aniran reobrint progressivament i, per exemple, els cinemes Odeon no recuperaran l'activitat fins a finals de juny (podrien reobrir amb un terç de l'aforament) per manca d'estrenes i perquè la majoria de sales esperaran a ser a la fase 3, que permet acollir la meitat del públic.

El gerent de l'Espai, Pau Jordà, ha explicat a l'ACN que s'habilitaran portes d'entrada i sortida diferents i s'han senyalitzat rutes «de compra segura» (amb fletxes al terra de la galeria que marquen l'itinerari a seguir i el sentit de circulació). A dins del centre comercial hi haurà cinc punts on es repartiran guants i mascaretes (dur-ne serà obligatori) i arreu del recinte els clients es trobaran fins a 56 dispensadors amb hidrogel. Jordà també ha dit que en una situació punta, a les galeries del centre comercial hi podria haver un màxim d'entre 13.000 i 14.000 persones. «Allò que hem fet és extreure'n el 30% i hem reduït aquesta xifra fins a quedar-nos amb una franja de seguretat d'entre 4.000 i 4.300 clients». Per regular-ho implementaríen mesures com aturar l'accés de cotxes a l'aparcament o fer cues ordenades perquè la gent s'esperés». A més, s'han tret tots els bancs i espais de descans de la galeria, les zones recreatives es mantindran tancades, els lavabos es desinfectaran cada hora i, com concreta Jordà, a les nits –un cop l'Espai tanqui- es farà una «neteja intensa» del centre comercial.

El Gran Jonquera té previst obrir un dia abans, el mateix dilluns 1 de juny, si Girona es troba en fase 2. De moment les galeries funcionen amb molts pocs negocis oberts; només el supermercat, la botiga de menjar per a gossos i la venda de tabac. El centre aplicarà els protocols de seguretat i higiene habituals, en els que ja estan treballant des de fa dies.