El luxe immobiliari a les comarques gironines, immune al coronavirus

El sector immobiliari no ha escapat als efectes negatius del coronavirus. No obstant, hi ha una petita porció que aquests dies demostra que està immunitzat contra els estralls de la pandèmia. Es tracta del sector immobiliari de luxe, pel qual sembla que la covid-19 no hagi existit mai.

Segons el portal immobiliari de luxe Lucas Fox, la demanda de pisos d'alt estànding a la província de Girona no només ha baixat aquets mesos de confinament, sinó que ha pujat un 14% respecte a l'any passat, segons dades del mes d'abril i de les dues primeres setmanes de maig. Segons la firma, les comarques gironines han mantingut «el seu elevat atractiu per a compradors nacionals i internacionals». A més, preveuen una recuperació «ràpida» de la ciutat de Girona.

De fet, Lucas Fox (que està associada amb Savills, un dels principals grups immobiliaris a nivell mundial), destaca que la província ha estat una de les zones «més cobejades» de Catalunya. «De totes les regions estudiades, aquesta ha mostrat ser resistent als envits de la covid-19. No només la seva població ha mostrat una relativa resiliència al virus, sinó que l'interès d'adquirir un habitatge a la regió s'ha mantingut relativament impertorbable», asseguren des de la consultora.



Nous emplaçaments

En aquesta línia, subratllen que els interessats en adquirir vivendes de luxe han canviat les seves preferències, i l'interès per les àrees urbanes sembla que s'està girant a favor de les àrees perifèriques i de la costa. Tot i això, Alexander Vaughan, soci fundador de Lucas Fox, remarca que «a més de la Costa Brava i les zones rurals de l'interior més pròximes a Girona, preveiem que la capital de la província també es beneficiarà del nou comportament del comprador, a causa de la qualitat de vida que ofereix la ciutat i la seva oferta d'actius de qualitat que compleixen amb les necessitats renovades d'un comprador que valora la tranquil·litat, l'espai i la natura».

En aquest sentit, Vaughan ressalta que «ens hem vist obligats a desenvolupar gran part de les nostres vides a casa durant 8 o 10 setmanes, unu temps suficient per a reflexionar sobre les nostres necessitats futures a l'hora de buscar un nou habitatge».