Es manté la baixada d'hospitalitzats a Girona, que compta amb 93 ingressats

El degoteig a la baixa de persones ingressades per coronavirus a les comarques de Girona continua, i aquest dijous se situa en 93, dos menys que ahir. Segons indiquen les dades del Departament de Salut, es manté la tendència a la baixa després que en una setmana i mitja s'hagin reduït un centenar d'hospitalitzacions, passant dels 195 ingressats que hi havia el diumenge de la setmana passada als 93 d'aquest dijous.

El nombre de malalts en estat greu també ha baixat, i ja només en queden nou en aquesta situació a la regió sanitària. A més, els professionals contagiats per la malaltia han baixat a 33, cinc menys que aquest dimecres.

Les hospitalitzacions per coronavirus a la Regió Sanitària de Girona mantenen la tendència a la baixa fet que fa ser optimista en la visió de poder canviar de fase a partir de dilluns que ve si es manté aquesta dinàmica. El departament de Salut ha indicat que aquest dijous hi ha 93 ingressats, dos menys que el dia anterior.

A més, el diumenge 17 de maig hi havia just 195 pacients ingressats en els centres de la regió gironina, una setmana i mitja després la xifra ha disminuït en 100 casos. En aquell moment es va anar a la baixa fins el dimarts de la setmana passada, on es va registrar un lleuger repunt. Però a partir de dimecres, els ingressos van anar baixant de forma significativa fins que aquest dimarts ja n'hi havia menys de 100, concretament 99. En les últimes hores s'ha mantingut la davallada, superant tota una setmana de baixades en ingressos i aquest dijous encara se'n resten 2 més.

Una xifra que s'allunya dels 654 ingressats que es van registrar el 5 d'abril, quan es va produir el pic d'hospitalitzacions a la Regió Sanitària Gironina des de l'inici de la pandèmia.

Pel que fa a pacients en estat greu, també hi ha bones notícies ja que la xifra ha tornat a disminuir. Aquest dimarts es registrava un lleu repunt en persones amb coronavirus en estat greu, arribant a les 14 persones. La xifra va tornar a caure dimecres fins els 10 casos. En les últimes hores, però, la situació ha tornat a anar a la baixa i tan sols en queden 9.

També s'ha reduït el nombre de sanitaris confirmats per coronavirus amb 33 professionals, cinc menys que el dia anterior. El pic en el nombre de sanitaris contagiats va ser el 9 d'abril, amb 548 professionals afectats.