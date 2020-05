Mor un home de 49 anys en caure en un marge amb un Dumper a Espinavell

L'empresa de la Canya on va resultar ferit un operari.

Un home de 49 anys va morir ahir a causa d'un accident laboral a la localitat d'Espinavell. Segons va informar ahir els Mossos d'Esquadra, van rebre l'avís cap a un quart de quatre de la tarda, alertant que un home que estava treballant en una finca i que conduïa un Dumper -un vehicle basculant- s'havia precipitat accidentalment per un marge d'uns dos metres, quedant greument ferit. Fins al lloc s'hi van desplaçar diverses patrulles de la comissaria de Ripoll i unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques, que no van poder fer res per salvar-li la vida. La víctima era de nacionalitat marroquina i veí de Camprodon.

Els Mossos van posar els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.



Accident laboral a la Canya

D'altra banda, un altre home va resultar ahir ferit greument, mentre treballava en una empresa de trituració de la Vall de Bianya. Segons els Mossos d'Esquadra, l'avís es va produir cap a les dues del migdia i s'informava que un operari havia quedat atrapat en una màquina de destrucció de cartonatge de l'empresa Triturats la Canya, dedicada al món del tèxtil.

Segons va informar Ràdio Olot, a causa de l'accident, la víctima, de 21 anys, hauria patit lesions a les extremitats superiors. Fins al lloc s'hi van desplaçar tres unitats de Mossos d'Esquadra, Bombers i electius del SEM. El jove va ser traslladat a l'hospital de Sant Cugat amb l'helicòpter medicalitzat.