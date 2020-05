La propietat de la casa, principal mòbil del crim d'una dona a mans de la seva parella

Una dona de 65 anys, de nacionalitat belga i veïna de l'Escala va morir ahir en mans de la seva parella, un home de 72 anys i nacionalistat espanyola, que després es va suïcidar. Els fets es van produir al passatge Vilabertran de matinada, una zona resicencial del municipi. La víctima presentava signes de violència amb diverses ganivetades al tronc i els Mossos d'Esquadra investiguen el crim com un cas de violència contra la dona. La principal hipòtesi amb què es mouen com a mòbil del crim és la propietat de la casa.

Els Mossos van rebre l'avís ahir cap a les set del matí. L'alerta, segons fons properes a la investigació recollides per l'ACN, l'hauria donat la filla de l'home, després de llegir un correu electrònic del seu pare. En ell li demanava que no es culpabilitzés del que havia passat, li deia que havia netejat la casa i que ara seria per a ells.

En arribar a la casa, els Mossos es van trobar amb el cos de la víctima, Annick Chenut, estès al pati, embolicat amb una cortina i amb evidents signes de violència. La dona era molt coneguda a l'Escala i regentava la immobiliària Aires de l'Escala. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra a Girona es va fer càrrec de la investigació, es va activar la comitiva judicial i pels volts de dos quarts d'una del migdia es va fer l'aixecament dels cadàvers.

En una parcel·la veïna els Mossos van trobar l'home penjat en un arbre. Prèviament havia deixat diverses notes manuscrites en diferents llocs de la casa i també sobre el cos de la víctima, la majoria d'elles dirigides als Mossos d'Esquadra, i en les quals reconeix implícitament l'autoria del crim. En elles relata que la dona l'havia demandat per impedir que es quedés amb l'immoble. La casa pertanyia originalment a la mare d'ella, però després ell la va adquirir i la dona en va seguir conservant una part minoritària de la propietat.

Segons han explicat diversos veïns i fonts properes al cas, la parella es trobava en procés de separació des del 2018. Els investigadors treballen amb la principal hipòtesi que la propietat de la casa és el mòbil del crim i indiquen que la relació s'havia enrarit arran d'aquestes disputes. En el moment de la mort la dona duïa amagada una gravadora que ara els investigadors analitzaran per comprovar si va poder enregistrar res durant la nit dels fets. No s'havia interposat cap denúncia per violència de gènere amb anterioritat.

A pocs carrers de distància, els investigadors van trobar-hi el cotxe d'ella cremat. I és que aquella mateixa nit els Bombers van rebre un avís a les 3.32 de la matinada d'un cotxe que cremava, un Kia de color vermellós. En ell hi havia les pertinences de la víctima. La hipòtesi dels investigadors és que l'home va agafar totes les coses d'ella i les va ficar dins el cotxe i que després l'hauria dut a la plaça del Mirador del Pedró, uns carrers més enllà, on va acabar incendiant el vehicle.

La investigació desconeix, però, ara per ara, l'escena del crim. El domicili no presentava cap indici de violència i tot fa pensar als investigadors que el suposat assassí l'hauria netejat a fons. Tampoc ha aparegut l'arma del crim Els cossos es van traslladar a l'Institut de Medicina Legal per fer-los l'autòpsia.



Commoció a l'Escala

L'Annick Chenut vivia a l'Escala des dels 15 anys, van explicar ahir diversos veïns de la víctima. El crim va causar ahir una gran commoció a la població alt-empordanesa. La víctima tenia tres fills d'una relació anterior. Més enllà de l'incendi del vehicle els veïns no van sentir res i ahir es van despertar amb la zona acordonada pels Mossos d'Esquadra. En Jaume Astor, de la immobiliària Finques Xaxu, tenia ahir al matí una reunió de treball amb Annick Chenut, a la qual no es va presentar. Estranyat en veure que tampoc responia les trucades ahir es va acostar al domicili i va topar amb la comitiva judicial. S'havien vist la setmana passada i relatava ahir que mai s'hagués imaginat que això podria passar.

L'Ajuntament de l'Escala va traslladar ahir el seu condol i per avui ha convocat un minut de silenci a les 12 del migdia.