«De què serveix permetre l'obertura si no poden venir els clients?»

El sector dels apartaments té algun problema específic en aquesta crisi, diferent dels que puguin patir hotels o càmpings?

La problemàtica és la mateixa. Els apartaments i els habitatges d'ús turístic també necessiten que hi hagi mobilitat entre fronteres i entre regions sanitàries. Aquesta crisi ha provocat la caiguda de la demanda turística i sense demanda no podem funcionar. Per altra banda, haig de dir que l'apartament i l'habitatge d'ús turístic és l'allotjament que dóna més seguretat en una situació com l'actual pel tipus d'establiment: el client està aïllat com a casa seva i l'espai és més gran i més ampli.

Almenys els apartaments no necessiten tant personal per obrir: això els beneficia?

Necessita pràcticament el mateix personal que la resta d'allotjaments, el que passa és que en els habitatges d'ús turístic es fa servir més personal d'empreses externes, per exemple, per als serveis de neteja, manteniment, piscines o reparacions. L'única diferència és que no toquem el tema de restauració i, per tant, aquest personal no el necessitem.

Hi ha empreses del sector que hauran de tancar?

És molt probable que moltes empreses tinguin dificultats. El marge és molt ajustat i, evidentment, en no poder facturar el temps que hem estat tancats provocarà que algunes empreses no puguin aguantar aquesta crisi. En moltes ocasions els apartaments no són propis, són de tercers, i aquests contractes garantits costarà molt de complir perquè no tenim els ingressos suficients.

Els apartaments il·legals (o alegals) se'n sortiran amb més facilitat?

Crec que no, més aviat al contrari. Els portals on s'anunciaven aquests apartaments il·legals ara tenen serioses dificultats, per tant crec que potser hi haurà una neteja d'aquest tipus d'apartaments. El client demanarà que es compleixin les noves normatives i voldran empreses homologades. Ara més que mai s'exigirà seguretat i això farà que els que no estiguin al dia ho tindran malament .

En farem prou per superar l'estiu, només amb el turisme nacional?

No. L'oferta de tots els allotjaments de la demarcació està dimensionada per tenir un 50% de turisme nacional i un 50% internacional i, per tant, sobraran llits turístics. Només amb el turisme nacional de l'agost no en fem prou. Per estirar la temporada necessitem els turistes internacionals pel mes de juliol i setembre i perquè vinguin cal que s'obrin les fronteres com més aviat millor, sempre que la situació d'emergència sanitària ho permeti. També calen campanyes de promoció per allargar la temporada més enllà del setembre, per recuperar el que s'ha perdut o una part.

A l'hora de captar turisme espanyol ens poden passar factura algunes campanyes polítiques?

Hi ha una oportunitat per recuperar aquest turisme. Som el gran desconegut de cara al públic espanyol. El producte que tenim és molt bo, tenim una costa excel·lent, un interior extraordinari, una gastronomia de primer nivell i això és justament el que busca el turista espanyol. Per tant, penso que no ens passarà factura.

La quarantena de 14 dies als turistes que vinguin, pot ser el cop de gràcia al sector?

Entenc que és una mesura que s'ha fet no per als turistes sinó per les persones que havien d'entrar al país per diferents motius, i vull pensar que quan s'aixequin les fronteres la quarantena ja no hi serà. La ministra d'Exteriors va anunciar que s'aixecaria la quarantena l'1 de juliol, ara cal que l'anunci es confirmi com abans millor i que la mesura s'elimini abans que s'obrin les fronteres.

Hi ha altres països que han dut a terme polítiques millors per atraure el turisme?

A França i Itàlia ho estan fent molt bé perquè estan incentivant que la gent faci vacances al propi territori, aquí ens ha mancat una mica de generositat per impulsar mesures en aquesta línia. Itàlia ofereix bons de 500 euros per gastar en establiments turístics d'aquell país, i a França donen una petita ajuda a les persones amb rendes més baixes també per fer vacances al territori . Estimular la demanda perquè la gent vagi de vacances és important, i sobretot que hi hagi incentius de tipus econòmic. Demanaria que des de la Generalitat i des del Govern espanyol s'impulsés algun tipus de mesura similar. Al final els diners d'aquesta deducció el turista els gastaria en altres serveis i quedaria redistribuït en diversos sectors.

Què s'ha fet aquí, per ajudar el sector turístic?

S'ha mantingut un diàleg fluid amb els sectors turístics, tant per part de la consellera com del director general de Turisme. S'ha informat puntualment del que parlaven a Madrid, i em consta que han traslladat les nostres demandes cap al Govern espanyol per fer pressió i poder influir sobre qüestions com els ERTOS o les ajudes a pimes. També s'ha posat a disposició de les empreses turístiques una línia de crèdit des de l'Institut Català de Finances. Hi ha hagut altres mesures que no s'han fet i que vam demanar com, per exemple, que no es cobrés aquest any la taxa turística. També ha faltat algun incentiu econòmic més per ajudar al sector.

I el Govern espanyol?

S'ha permès a les empreses aplicar ERTOs fins al 30 de juny per afrontar el tancament durant el confinament i la caiguda de demanda i se les ha ajudat oferint liquiditat a través de l'ICO; però ha faltat que escoltessin la demanda d'ajornar impostos i els deutes bancaris i també han mancat més ajudes econòmiques directes. Caldria allargar les ajudes fins a la temporada vinent, donar flexibilitat per anar incorporant el personal segons l'evolució econòmica, i mantenir la moratòria d'impostos i que fos sense recàrrec.

Va ser bona idea el confinament total durant dos mesos?

Crec que en aquests dos mesos hem après tots, i que si es tornés a repetir una situació similar, probablement es faria diferent: es prioritzaria el tema sanitari però segurament hi hauria més flexibilitat per intentar perjudicar el menys possible l'economia. Ara tots ja sabem que hem d'aplicar mesures de distanciament social, que hem de dur mascareta, que ens hem de rentar sovint les mans, portar guants... Crec que després de tota aquesta experiència, si tornés a passar, les mesures probablement serien més relaxades.

Valori l'actuació del Govern espanyol.

Amb relació al sector turístic, li donaria entre un suspens i un aprovat just, li ha faltat escoltar més al sector. A més, en el tema de la mobilitat entre regions i entre fronteres hauria d'haver estat més ràpid i més concret. La gent necessita planificar les seves vacances i si al turista no li dónes, amb temps, una data concreta, no vindrà. També ha faltat més coordinació entre ministeris i portaveus. Els missatges no han sigut clars. Hauria d'haver donat més marge a les autonomies i haver comptat més amb les propostes fetes des del sector. Les ajudes s'han quedat curtes. Escoltar la patronal i els sindicats era important però també havia d'haver comptat amb els governs autonòmics, que coneixen el territori. De què serveix autoritzar l'obertura dels apartaments turístics de Girona si no poden venir els clients?

Ara la del Govern català.

Les decisions s'han centralitzat a Madrid, a Catalunya hi ha hagut poc marge de maniobra. La Generalitat ha fet coses positives però potser hauria calgut impulsar algun incentiu econòmic per estimular a la gent que faci les vacances al territori, com s'ha fet en altres països. També hauria estat bé no cobrar enguany la taxa turística, així com una moratòria en els impostos que depenen del Govern català.