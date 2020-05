Les Alzines i el Bell-lloc portaran als jutjats la retirada de les subvencions

Les dues escoles privades concertades que segreguen l'alumnat per sexe a Girona, Bell-lloc i Les Alzines, recorreran als jutjats la retirada de la subvenció de la Generalitat tot argumentant que la decisió incompleix la legislació vigent. Ambdues ho consideren una injustícia contra la llibertat d'elecció de centre i acusen el Departament d'Educació d'aprofitar-se de l'estat d'alarma declarat pel coronavirus per ignorar la documentació que, com els van demanar, li van enviar per justificar el seu model educatiu.

Mesos després d'haver iniciat un procés participatiu per revisar el model de concerts educatius de Catalunya –el decret que estava vigent fins ara es basa en una norma aprovada el 1993–, al febrer, Educació va presentar un avantprojecte que posava l'escolarització mixta com a requisit imprescindible per renovar les aportacions econòmiques del Govern als centres educatius privats que en reben.

Aquest fet assenyalava directament al col·legi Bell-lloc, exclusiu per a nois, i l'escola Les Alzines, per a noies –excepte a educació infantil en els dos casos–, que des del primer moment van defensar la legalitat de «l'educació diferenciada». Ambdós centres estan impulsats per l'Opus Dei.

El divendres 22 de maig, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar una resolució signada pel conseller d'Educació, Josep Bargalló, on s'informa que el Departament no renovarà els concerts d'educació primària a onze escoles catalanes que separen per sexe. Ara bé, matisa que els prorroga un any (per al curs 2020-2021) per «evitar a les famílies el greu perjudici que els podria suposar assabentar-se que el centre on estan escolaritzats els seus fills no estarà concertat el curs vinent».

Davant d'aquesta mesura, la Institució Familiar Educació, a la qual pertany Les Alzines, assegura que el concert per al nivell educatiu de primària s'acabarà renovant per als sis anys previstos, «de la mateixa manera que –afegeix– fa dos anys es va renovar a infantil i secundària» perquè «compleixen els requisits legals».

El Bell-lloc comparteix aquest convenciment i, tal com va dir fa uns mesos, veu una intencionalitat política en tot plegat. Segons detalla la institució representant de Les Alzines, «l'únic requisit extraordinari que indica la Lomce (llei d'educació estatal) perquè els centres diferenciats accedeixin al concert és que aportin les 'raons pedagògiques per triar l'educació diferenciada'». Les escoles defensen que aquesta informació està publicada als seus webs i es queixen que, el 3 de març, Educació els requerís l'acreditació documental dels seus projectes. Els va donar deu dies i coincideixen tant en assegurar que la van enviar com en acusar el Departament de no haver-la tingut en compte perquè l'estat d'alarma va suspendre els tràmits administratius.



Hi veuen una «injustícia»

En una carta enviada a les famílies, el col·legi Bell-lloc afirma que «l'actual marc jurídic empara el nostre model educatiu i els tribunals han ratificat la plena legalitat de l'educació diferenciada i el dret d'aquestes escoles a rebre finançament públic». Aquest centre qualifica la suspensió del concert com una «injustícia contra la llibertat educativa»