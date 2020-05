Arrenquen les obres de millora de la xarxa de sanejament d'Arbúcies

La quarta fase de les obres de millora i ampliació de la xarxa de sanejament en alta al nucli urbà d'Arbúcies, s'ha iniciat aquesta setmana, segons va informar ahir el consistori. Aquestes obres consisteixen en la substitució de l'actual tub de clavegueram de pòrtland per un de polietilè, des del carrer Sorrall fins a la resclosa de Can Xacris en ambdós costats de la riera. El cost de l'obra és de 119.000 euros i l'executa l'empresa Sorea. Aquestes obres estan finançades per l'Agència Catalana de l'Aigua a través d'una subvenció concedida a l'Ajuntament d'Arbúcies que és qui va redactar el projecte.

Segons el consistori, aquest projecte de separació d'aigües blanques i aigües negres es va iniciar fa vuit anys i consisteix a separar les aigües que venen de la pluja perquè aboquin directament a la riera, d'aquelles que han d'anar a la depuradora a través de la xarxa de clavegueram.

La riera d'Arbúcies està declarada per la Generalitat com zona PEIN (Pla d'Espais d'Interès Natural de Catalunya). Les obres executades fins ara han suposat un cost a l'entorn del milió d'euros i han estat finançades entre l'Ajuntament i la Generalitat. Amb aquesta darrera adjudicació s'haurà canviat i ampliat prop del 70 per cent dels gairebé dos quilòmetres de xarxa.