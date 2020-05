Banyistes clandestins a la Costa Brava

El bon temps dels darrers dies, amb temperatures que han rondat els 30 graus, ha fet que nombroses persones vagin a les cales més recòndites de la Costa Brava per passar-hi unes hores prenent el sol i fent els primers banys de la temporada. Fins aquí tot seria normal si no fos perquè ens trobem en plena fase 1 de la desescalada de l'emergència sanitària per la covid-19 i a la platja només s'hi pot anar per passejar o fer esport. Dimarts a la tarda, Diari de Girona va poder comptar fins a 72 persones que se saltaven la prohibició i es banyaven o prenien el sol a les diferents cales de la zona del cap Ras, a Llançà.

En altres indrets de la Costa Brava s'han donat casos semblants, sempre en racons discrets i amagats com ara la platja de l'Illa Roja de Pals o el Llaner, sa Conca i Portlligat a Cadaqués. En altres poblacions i durant aquesta setmana s'han vist banyistes saltant-se les normes en platges no tant amagades, com ara a Montgó, Riells i Empúries a l'Escala, a sa Conca i a la cala Rovira de Platja d'Aro i a la desembocadura de la Tordera, a Blanes.

La policia i els ajuntaments actuen sempre que detecten alguna d'aquestes infraccions, una tasca que no sempre és fàcil per la dificultat d'accés d'algunes d'aquestes zones de bany. En el cas de Llançà, el sotsinspector de la Policia Local, Jaume Simón, va explicar que ahir mateix van posar una denúncia a quatre joves de Girona que havien acampat en una de les cales del municipi, i que dimecres a la tarda la policia va enxampar un grup d'una quinzena de menors de Figueres «banyant-se i fent el burro a la platja de la Gola».

Simón explica que és força habitual que joves i menors de la capital alt-empordanesa es traslladin a les platges del cap de Creus i els voltants quan arriba el bon temps. «No és una cosa nova, això passa sempre, i habitualment són grups conflictius; però en el cas d'aquest any, estan cometent una il·legalitat», assegura Simón. Davant d'aquesta situació, el cos policial s'ha vist obligat a desplegar un servei especial a l'estació de Llançà per interceptar els menors tan bon punt baixen del tren, i se'ls obliga a tornar al lloc d'origen. En aquest sentit, el cap de la prefectura explica que s'ha posat en contacte amb els Mossos d'Esquadra per tal que despleguin dispositius a l'estació de Figueress per evitar que aquests grups es traslladin a la costa. Per la seva banda, l'alcalde de Llançà, Francesc Gisset, subratlla també que s'han detectat grups que fan botellón a les cales, principalment menors d'edat. El batlle lamenta la poca consciència d'aquests joves, «que s'ajunten i pot ser que a ells no els passi res, però després van a casa i poden contagiar el seu entorn». Gisset assegura que el municipi actua allà on veu el problema, però segons quins punts són més difícils de controlar. «L'orografia no permet grans aglomeracions, però està clar que actualment no està permès. S'hauria d'observar cas per cas». L'alcalde també remarca la diferència entre anar a la platja per fer bany esportiu, que està permès, i anar-hi «per desplegar la gandula i el pícnic». Aquesta situació ha generat confusió en altres municipis de la Costa Brava.

A l'Escala, l'alcalde, Víctor Puga, assegura que «és veritat que en fase 1 el bany, com a tal, no està permès, però sí que ho està nedar, encara que no siguis federat, i això pot generar confusió». En el seu cas, remarca que no li consten casos sistemàtics d'infraccions a les platges i cales, «més enllà d'algun cas puntual», i assegura que «la gent ha tingut seny».

A Sant Feliu de Guíxols l'alcalde, Carles Motas, recorda que «de seguida que el BOE va publicar que es permetia l'accés a espais naturals i zones verdes, nosaltres vam autoritzar l'ús de les platges per fer esports aqüàtics, i el passeig a la platja. Si algú està fent alguna cosa que no correspon amb això, la policia el fa sortir».



Caps de setmana i temps d'estiu

Motas reconeix que hi ha hagut casos puntuals de persones que en caps de setmana i en dies d'altes temperatures han plantat la tovallola a la platja i la policia ha hagut de fer-los fora. «Els agents passen amb regularitat, però en cap cas hi han hagut aglomeracions com les que hem vist a Barcelona els últims dies», diu Motas, que creu que a partir de l'inici de la fase 2 sí que les platges es començaran a omplir.

Tot i això, el batlle ganxó no preveu desplegar cap dispositiu específic més enllà dels establerts per la llei, ja que considera que sobretot els usuaris de les platges serà la gent del propi municipi i dels de la província.