Calvet anuncia que el pont sobre la Tordera estarà acabat a l'octubre

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va assegurar ahir que les obres del pont sobre la Tordera que el temporal Gloria va destrossar a finals de gener estarà a punt a l'octubre, dos mesos abans del que estava previst inicialment. Ho va avançar durant una visita a les obres que s'estan fent a la dessaladora de la Tordera, una infraestructura que, segons el conseller, entrarà en servei a finals de juny.

Calvet va assenyalar que el pont és una «obra d'emergència» i que per això no s'ha aturat malgrat la declaració de l'estat d'alarma. També va recordar que es tracta d'una obra «costosa i complexa» ja que s'haurà «d'adaptar a les futures crescudes» del riu. «Hem parlat amb les empreses i les administracions implicades i la veritat és que hem coincidit a dir que s'està fent molt bona feina. Per això ho podrem tenir abans», va ressaltar el conseller. El cost total de la reposició del pont és de 5,3 milions d'euros.

Qui no podrà reduir els terminis inicialment establerts és Adif, que és l'encarregada de posar les infraestructures necessàries per a la circulació dels trens. «Ara estem pendent d'allò que no és competència nostra o de la Generalitat i sembla que Adif no podrà avançar-se», va lamentar l'alcalde de Blanes, Àngel Canosa. El batlle també va agrair «l'esforç» del Govern per tirar endavant els treballs per posar en marxa de nou la dessaladora, i que consisteixen en la reposició dels tubs encarregats de portar i treure aigua de la infraestructura, a més de la construcció d'unes arquetes per poder connectar les canonades.

S'espera, doncs, que la dessaladora torni estar a ple rendiment a finals de juny. Tot i això les obres encara no hauran acabat, ja que caldrà harmonitzar la vegetació a més d'assegurar la zona amb una escullera, per tal d'evitar que un nou temporal torni a afectar l'espai. En total, aquestes obres tenen un cost d'uns 5 milions d'euros.

L'objectiu final del Govern en relació a la dessaladora de la Tordera és que la infraestructura incrementi la seva capacitat de treball. En concret, hi ha previst un projecte d'uns 250 milions d'euros que es licitarà el proper 2021 i que inclou uns dos anys d'obres. Tot plegat perquè la dessaladora passi a generar 80 hectòmetres cúbics d'aigua l'any. Actualment treballa a una capacitat de vint, des de que el 2010 es va doblar la seva capacitat de producció.