La cap de llista d'ERC de Ripoll plega de regidora un any després de les eleccions

La cap de llista d'ERC a les eleccions municipals de fa un any, Nani Mora, va presentar la seva renúncia al càrrec de regidora a l'Ajuntament de Ripoll en el ple telemàtic de dimarts passat, argumentant motius de salut. Mora va agrair als seus companys de partit que han hagut d'absorbir part de la seva feina durant els darrers mesos a causa d'aquesta circumstància. Mora va ser la candidata sorpresa a les eleccions del 2019, ja que encara no feia dos anys que era regidora. Hi havia entrat el setembre de 2017 en substitució de Teresa Jordà que per motius polítics va deixar de compaginar el càrrec de diputada a Madrid i cap de l'oposició a Ripoll. ERC va aconseguir quatre edils.

En l'anterior mandat, a més de Teresa Jordà, també va plegar Ramon Serra, per la llei d'incompatibilitats que no permetia al seu negoci de vendre productes a l'Ajuntament essent-ne regidor. Aquestes dues baixes van coincidir en el temps i va suposar l'accés de Mora i Aitor Fortuño al consistori. Aquest últim només va ser regidor durant un mes també per incompatibilitat. El número quatre dels republicans va ser Lluís Orriols, que pot debutar com a regidor en el plenari de juny.