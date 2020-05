Espanya registra 38 morts en els darrers set dies

El Ministeri de Sanitat va informar ahir de 38 nous morts per coronavirus en els últims set dies, encara que la sèrie històrica va comptabilitzar un total de 27.119, una sola defunció més respecte a dimecres, mentre que els casos diagnosticats en les últimes 24 hores van ser 182, 49 menys que dimecres. D'aquests, 67 van ser comunicats per Madrid i 39 per Catalunya, que van presentar 8 i 6 noves víctimes mortals, respectivament; atenent l'última setmana, són 3.062 positius nous, la gran majoria també en aquestes dues comunitats, de manera que el total ascendeix, segons el càlcul de Sanitat, a 237.906 contagis.

No obstant això, Sanitat va avisar que encara s'està fent «una validació, de manera que pot haver-hi discrepàncies» respecte a dies previs, tant dels positius com de les hospitalitzacions, UCIs i morts. De fet, els 237.906 casos en què aquest departament va xifrar el total suposen 1.137 més dels que va informar dimecres; la meitat a Catalunya, que va engrossir la seva sèrie històrica amb altres 678 infectats, amb el que ja ascendeixen a 58.427, tot i que és Madrid la comunitat que segueix encapçalant la llista amb 68.451, 185 més.

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va atribuir a l'efectivitat de l'estat d'alarma, aprovat el passat 14 de març, l'actual taxa del 0,2 per cent de contagis de covid-19. «Aquestes dades confirmen la tendència sostinguda positiva dels últims dies i demostren que l'estat d'alarma ha funcionat. Es va decretar quan teníem un creixement de casos del 35 per cent i ara ja estem per sota del 0,2 per cent», va asseverar Illa, per recalcar que l'estat d'alarma ha funcionat gràcies a l'«esforç exemplar» de tots els espanyols i a la «dedicació dels professionals sanitaris».

De la mateixa manera es va expressar el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, que va assenyalar que, tot i que s'han identificat alguns «petits brots» en els últims dies, han estat de forma «molt localitzada» i les accions portades a terme per contenir-los han aconseguit «evitar» que es produeixi una major transmissió.



Tanca el programa d'Urgències

L'hospital Josep Trueta de Girona va finalitzar aquest dimecres el programa d'hospitalització domiciliària que va posar en marxa durant el mes d'abril per atendre pacients diagnosticats amb coronavirus atesos a urgències. L'acabament del pla respon a la reducció d'ingressos per covid-19 i al fet que tots els pacients que s'hi han acollit, 138 en total, ja han rebut l'alta. El programa, que ha acollit pacients que no requerien oxigen ni tractaments agressius, ha funcionat durant dos mesos.