«Els firaires garantim que serà segur pujar a les atraccions»

Els firaires gironins, més de 200 famílies, afronten un estiu ple d'incertesa. De moment, les festes majors estan ajornades o directament cancel·lades, i costa predir en quin municipi podran començar a instal·lar-se. Mentrestant, preparen les atraccions perquè segueixin tots els protocols, a l'espera que quan s'entri en fase 3 es puguin començar a reobrir els parcs com el PP's de Platja d'Aro.

Aquest estiu hi haurà atraccions de fira a les comarques gironines?

Aquest estiu, de moment, tot està pendent que anem avançant fases en la desescalada i arribem a la nova normalitat. No es pot assegurar que hi hagi fires, però Déu vulgui que sí, perquè moltes famílies en vivim. A finals de juny o a primers de juliol hauríem d'haver arribat a la nova normalitat, i nosaltres estem mirant de tenir tots els protocols de seguretat per estar preparats quan puguem obrir. Les primeres fires que s'activarien serien les de parcs com el PP's de Platja d'Aro, o les fixes que s'instal·len tot l'estiu en llocs com Palamós i Sant Antoni. Allà es pot controlar bé els aforaments i, a més, activar els usos de guants, mascaretes i gels desinfectants per les mans.

Com garantiran la seguretat?

El missatge que volem transmetre els firaires és que garantim que serà segur pujar a les atraccions, que es compliran totes les normatives. Si un nen puja a les motos, posem per cas, es trobarà l'atracció desinfectada i ell s'haurà rentat prèviament les mans i a més usarà guants. La nostra prioritat és la seguretat, i fa temps que ho estem estudiant, parlant amb enginyers i amb riscos laborals. Fent tot això entenem que ja podríem començar a funcionar quan estiguem en la fase 3. Tot el nostre sector porta molt de temps aturat i té ganes de començar a treballar. Que potser a algú li farà por anar a una atracció? Al principi potser jo també ho veia així, però ara no crec que ni els nens ni els pares estiguin espantats, si se segueixen tots els protocols.

Els preus dels tiquets s'apujaran per recuperar la facturació perduda?

El preu de les atraccions no hauria d'apujar-se, sobretot si trobem la col·laboració dels ajuntaments. Fins i tot es podrien reduir una mica si rebéssim aquesta ajuda, perquè això és una cadena i si jo hi guanyo, tu també hi guanyes. Tots ens hem vist afectats per aquesta crisi. Per això dic que nosaltres també necessintem l'ajuda de les administracions, en aquest cas, dels ajuntaments, en el sentit de reduir-nos taxes, per exemple. Portem tot l'any amb les atraccions tancades al magatzem i hem aprofitat aquest temps per fer els manteniments necessaris. Ara ja estem a punt per tornar a treballar.

En quina festa major preveuen que es podran instal·lar per primer cop aquest any a Girona?

Hem estat parlant amb l'Ajuntament de Palamós per poder instal·lar les atraccions per la festa major, per Sant Joan, però ara mateix hi ha un 90% de possibilitats que no ho fem. Encara no hem passat a la segona fase, es podrien produir aglomeracions a la fira, i el que es vol una mica és evitar l'efecte crida. Si no anem a Palamós, haurem de veure què passa després amb les altres festes que formen part del circuit dels firaires: Calonge, a Hostalric ja s'ha anul·lat, Tossa, Llançà, Salt, Santa Cristina, Sant Feliu, Bescanó, Maçanet, Caldes, la Bisbal... l'esperança és que en alguns d'aquests llocs poguem començar a muntar les fires per la festa major. Es faria molt dur si en tot l'estiu no podem treballar.

Girona ja va viure unes Fires de Sant Narcís sense barraques. Aquest 2020 també es podrien fer sense atraccions?

A Girona ja hem tingut un primer contacte amb l'Ajuntament per parlar d'aquest tema i ells tenen ganes de fer la fira, sempre que sigui possible. Buscarem mesures de seguretat per tirar-ho endavant. N'estem parlant, però cal tenir molt clares les mesures de seguretat i de quina manera es poden controlar els aforaments. Encara hi ha mesos per davant per anar-ho treballant en funció de com estigui la lluita con