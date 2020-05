Girona recupera la mobilitat després que el trànsit arribés a caure més del 72%

L'inici de la desescalada ha comportat, també, els primers símptomes que Girona va recuperant lentament el pols després de dos mesos de diguin-ne hivernació, o confinament. A mesura que el tancament s'ha anat alleugerint, a mesura que els ciutadans han pogut tornar a trepitjar els carrers i progressivament reincorporar-se als llocs de treball, els nivells de trànsit i d'us del transport públic i la Girocleta han anat creixent. Tot això en una ciutat que, comparativament parlant, entre febrer (amb la vida que coneixíem abans implantada i sense sospites del que ens venia a sobre) i abril (amb els moments més durs del confinament) va veure com queia el trànsit més d'un 72%. La mobilitat en cotxe ha crescut al maig i ha arribat fins als 102.335 moviments computats fins ahir, segons les dades de l'Ajuntament.

Així, dels 200.573 vehicles auditats el segon mes d'aquest any es va caure als 56.592, segons les dades captades pels punts de control (aforaments) dels carrers Barcelona, Riu Cardener, Güell, Santa Coloma, Caterina Albert, Jaume I i passeig de la Devesa. És clar que si alguna lectura bona s'ha d'extreure de tot plegat és la més que notable reducció de la contaminació. El NO2 (diòxid de nitrogen) és el principal contaminant que prové del trànsit rodat i se n'ha comprovat una reducció considerable. La dada més important i significativa es va produir durant la setmana del 20 al 26 d'abril, amb un 73% de reducció, just quan s'havia sortit de la fase més dura del confinament. En aquests moments, Girona es troba en una reducció aproximada del 58%. Les PM10 (partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres) també s'han reduït però no tant com el NO2, ja que la seva persistència també depèn de les condicions meteorològiques, com l'anticicló. Aquestes dades són de l'estació automàtica de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) de la Generalitat, situada a l'Escola de Música, al carrer Barcelona.

El món no es va acabar, però gairebé. En el cas concret de Girona, els canvis que va experimentar la mobilitat quan Pedro Sánchez va decretar el confinament el 14 de març per la crisi sanitària són ben significatius. El dia 12, per exemple, l'últim amb activitat a les escoles abans del tsunami del virus, els aforaments de vehicles van pujar a 7.447. I l'endemà, ja sense classe, van ser 8.865. Tres dies més tard, el dilluns 16 de març, quan el malson tot just començava i tothom s'havia quedat tancat a casa, la xifra de vehicles es va reduir dràsticament a 3.523. I va tocar fons el dia 23, amb tan sols 1.886, o els 1.574 del dia 31. La mobilitat es va començar a recuperar a finals d'abril. El dia 27 es van computar 3.049 vehicles, i tres dies més tard ja n'eren 3.493. El confinament es començava a alleugerir i l'executiu de Pedro Sánchez preparava la desescalada que s'obriria a primers de maig. Com es podia preveure, aquest mes la mobilitat ha crescut i fins ahir s'havia situat en els 102.335 vehicles, un 45% d'increment sobre l'abril però encara lluny del trànsit que Girona tenia al febrer.

Aquest mateix panorama de reducció dràstica s'ha viscut en l'ús del bus públic i de la Girocleta, amb caigudes en tots dos casos de fins al 98% d'ús. Segons la regidora de Mobilitat i Via Pública, Marta Sureda, el 13 de març el transport públic ja va tenir un 58% de reducció (amb 5.349 usuaris, quan el dia anterior n'havien sigut 13.837), i a finals de març es tocava fons amb un 98% de davallada (només 280 persones van usar-lo el dia 30). Amb la desescalada, l'ús del transport públic ha anat remuntant, lentament, això sí, i ara la reducció estaria entorn al 90%. Cal tenir en compte que les escoles continuen tancades i que, com apunta Sureda, «una bona part dels usuaris dels autobusos són gent de més de 70 anys, el principal factor de risc del coronavirus, que s'ha hagut de quedar molt temps tancat a casa». El servei de transport públic disposa actualment del 50% de la flota i des de l'Ajuntament treballen comptant que al setembre es torni a posar el 100% dels autobusos en circulació. Això sí, una de les principals queixes dels conductors d'aquests vehicles, que a les hores punta és molt complicat circular per Girona amb les entrades i sortides de les escoles, s'ha evaporat i també s'ha aconseguit que les línies 1 i 2 siguin sempre puntuals, «una cosa que abans era complicada pel volum de trànsit i els obligava a posar més flota de busos».

La caiguda de la Girocleta també ha sigut molt brusca. El 13 de març es va registrar un 40% de decreixement, i a partir de la declaració de l'estat d'alarma i el confinament ja va disparar-se fins al 90-95%. L'1 d'abril, segons les dades facilitades per l'Ajuntament, tan sols es van computar 39 viatges. A partir del 18 de maig, amb l'inici de la fase 1 de la desescalada a Girona, el servei públic de bicicletes ha començat a remuntar, també lentament, però situat ja en una caiguda del 64% dimecres passat (791 viatges).

Marta Sureda admet que encara no es poden fer una idea clara de quina serà la nova mobilitat de Girona en el marc de la nova normalitat que pregona Pedro Sánchez. El transport públic funciona al 50% i la Girocleta no s'ha aturat mai en tot el confinament. «En funció de si obren les escoles al setembre i com ho fan, veurem quina necessitat tenim, però per exemple la UdG ja ha advertit que les classes presencials es reduiran», apunta la regidora.

Tot i que el trànsit de vehicles s'ha anat recuperant, avui a Girona «la sensació és que la circulació dels laborables s'assembla a la que teníem els dissabtes». Sureda recorda que «encara seguim generant menys moviment per anar a treballar» i també es nota el tema de les escoles. Pel futur la regidora apunta que «la prioritat serà dotar d'espai el vianant per poder mantenir la distància social» i recorda en aquest sentit les mesures adoptades per l'Ajuntament a la plaça Catalunya o al carrer Lorenzana per ampliar les voreres suprimint aparcaments de zona blava. Sorprèn una dada que aporta Sureda: la vorera del petit vial oest que hi ha en un lateral de la plaça Catalunya és la zona de Girona per on passa diàriament més gent a peu, amb un càlcul de 17.000, i per això s'ha pres la decisió de donar-li caràcter peatonal.

A la ciutat esperen que la nova normalitat no representi una davallada en l'ús del transport públic per por de compartir espai amb d'altres persones, i que això dispari, per exemple, la mobilitat en cotxe particular. «Això ens preocuparia, sobretot si els cotxes fossin de combustió. Hem de treballar i esforçar-nos perquè aquests vehicles siguin elèctrics i nets, patinets o cotxes, i també fomentar la bicicleta i un transport públic que no està massificat», detalla la representant municipal.

La dràstica davallada en la mobilitat a Girona s'ha traduït en una millora dels nivells de contaminació de l'aire. Durant el període de l'estat d'alarma (del 14 de març fins avui) les xifres de diòxid de nitrogen (NO2), el principal contaminant fruit del trànsit, s'han rebaixat. La mitjana en aquests mesos de confinament està situada en 9,98 micrograms per metre cúbic, quan al febrer era de 30,22, tal com s'observa en el gràfic que acompanya la plana a la part superior. També s'han rebaixat les PM10 (partícules en suspensió) però no tant com el NO2. La seva persistència també depèn de les condicions meteorològiques.