Girona: segona Pasqua i fase dos

El Ministeri de Sanitat va acceptar ahir la proposta de la Generalitat i va decidir que la Regió Sanitària de Girona passi dilluns, 1 de juny i segona Pasqua –festiu, inusualment, enguany–, a la fase 2 de la desescalada, de la mateixa manera que la Catalunya Central, l'Alt Penedès i el Garraf. Paral·lelament, les regions sanitàries de Barcelona, l'àrea metropolitana nord i la sud seran una de sola també a partir de dilluns. D'aquesta manera, només l'àrea metropolitana de Barcelona i Lleida seguiran a la fase 1, mentre que la resta de Catalunya estarà en fase 2.

Pel que fa a la resta d'Espanya, passaran a la fase 2 la comarca d'El Bierzo a Castella i Lleó; les províncies d'Albacete, Ciudad Real i Toledo a Castella-la Manxa; les províncies de Màlaga i Granada a Andalusia, així com tot el País València (Castelló, València i Alacant) i el municipi de Totana a Múrcia. Les illes de La Gomera, El Hierro i la Graciosa passaran a la fase 3, de la mateixa forma que l'illa de Formentera a les Balears. D'aquesta manera, pràcticament tot Espanya -prop del 70% de la població- estarà en fase 2 a excepció de Madrid, algunes zones de Catalunya i gran part de Castella i Lleó.



Sense flexibilitat a Madrid

El Govern va rebutjar que la Comunitat de Madrid pugui flexibilitzar algunes mesures a la fase 1. «Nosaltres som partidaris de cenyir-nos a allò permès a cada una de les fases», va explicar el ministre de Sanitat, Salvador Illa. Madrid havia demanat la tornada a les aules de segon de Batxillerat, l'obertura de centres comercials amb aforament limitat i l'eliminació de les franges horàries per als passejos. Illa va afirmar que el seu ministeri s'ha mostrat partidari de flexibilitzar mesures «només en condicions molt particulars» com, per exemple, en el cas de municipis petits, i va recordar que la Comunitat de Madrid ha descartat demanar el pas a la fase 2 en una decisió que considera «intel·ligent, responsable i prudent».



Què es pot fer a la fase 2?

A la fase 2 de la desescalada es podrà circular pels carrers en grups de fins a 15 persones, mentre que pel que fa a l'activitat física, les persones de fins a 70 anys podran fer-la en qualsevol franja horària excepte les compreses entre les 10 i les 12 del matí i les 7 i les 8 de la tarda, que està reservada per als majors de 70 anys.

Els comerços podran obrir al públic amb independència de la seva superfície, sempre que es redueixi al 40% l'aforament a cada planta i que es garanteixi la distància mínima de 2 metres entre els clients. Pel que fa a l'hostaleria, es podrà consumir a l'interior dels locals (excepte les discoteques, que romandran tancades), sempre que no superin el 40% de l'aforament i mai a la barra.

Paral·lelament, s'obriran les platges i les piscines recreatives amb mesures de seguretat, així com les instal·lacions esportives. S'obriran al públic les zones comunes dels hotels i altres allotjaments turístics sempre que no se superi un terç de l'aforament. D'altra banda, s'amplia l'aforament màxim en vetlles, enterraments i cremacions, així com als llocs de culte, de la mateixa manera que es permetran els casaments sota certes condicions.

A la fase 2 de la desescalada ja es poden fer visites a residències de gent gran i els centres educatius romandran oberts amb assistència presencial d'alguns alumnes i classes reduïdes. A més, els cinemes i els teatres podran tornar a obrir amb només un terç del seu aforament disponible i en tot cas amb els seients assignats prèviament.