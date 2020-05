Guanyem i el PSC recorden a Madrenas que no té la majoria

Guanyem Girona i el PSC van avançar ahir que no comparteixen les decisions en inversions de caràcter extraordinari escollides per Marta Madrenas i lamenten la manca de voluntat negociadora del govern. Els dos grups municipals «han tingut un comportament centrat en la col·laboració i la lleialtat institucional durant la crisi de la covid19», afirmen en un comunicat, però, alhora, durant aquestes setmanes, han constatat que «JuntsxCat malauradament té poca voluntat d'arribar a acords transversals i per això han convingut que Girona, en aquesta situació, ha de tenir més que mai un Ajuntament disposat a treballar per al progrés i la justícia social».

Des d'aquesta perspectiva, els dos grups municipals han demanat que Madrenas admeti que no té majoria al ple per fer avançar el mandat. «No poden continuar obviant aquesta qüestió, perquè Girona no es pot permetre perdre aquests propers tres anys amb un govern limitat a nou regidors i en què només una regidora es dedica de forma exclusiva a servir la ciutat», van coincidir en un comunicat ambdós partits.

El pla d'asfalts (401.505,3 5?), la inversió en vehicles per a la policia 112.000 ?) o refer l'estació jove (212.000 ?) són algunes de les inversions presentades per JxCat que ambdues formacions coincideixen que podrien esperar per ser ateses perquè ara hi ha altres prioritats. Els dos grups municipals han treballat un document conjunt per demanar que amb aquests 720.000 ?, s'atengui la remodelació del parc Mas Masó (210.000 ?), que es troba en una situació de deixadesa absoluta, a banda de la remodelació de l'avinguda Sant Narcís per potenciar-la com a eix econòmic i de progrés (100.000 ?) i el desenvolupament d'una política d'habitatge públic ambiciosa a Vila-roja (210.000 ?). Per últim, proposen emprendre definitivament l'obertura del Centre Joves a l'Esquerra del Ter (200.000 ?).