La investigació del crim de l'Escala se centra a determinar l'arma homicida

La investigació dels Mossos d'Esquadra sobre el crim masclista de l'Escala en què una home de 72 anys va matar la seva parella, de 65, se centra a determinar quina va ser l'arma homicida. El cos de la dona trobat al jardí dimecres passat al matí presentava signes clars de violència i els agents de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) es van endur de l'habitatge diversos ganivets, tot i que cap tenia sang. La investigació tampoc no ha pogut situar encara l'escena del crim. Ahir, l'Escala va celebrar un minut de silenci per condemnar l'assassinat de la veïna Annick Chenut, d'origen belga i molt coneguda a la població alt-empordanesa.

Els investigadors sospiten que l'home hauria netejat a consciència l'habitatge on la parella convivia, al passatge de Vilabertran, després de cometre el crim. Però entre les hipòtesis amb què treballen hi ha també que l'ataqués a l'exterior, així com també la possibilitat que ho fes a l'interior del vehicle, que posteriorment l'home hauria incendiat a la plaça del Mirador del Pedró, a uns carrers de distància de la casa. L'home posteriorment es va suïcidar penjant-se de l'arbre d'una finca veïna. La propietat de la casa es presenta com el principal mòbil del crim.

El cas ha consternat l'Escala, que ahir va condemnar el crim masclista amb un minut de silenci. Quan faltaven pocs minuts per a les dotze del migdia, la plaça de l'Ajuntament es va anar omplint de veïns per donar suport a la família, que es va mantenir en un discret segon terme. Gairebé tothom al municipi coneixia la víctima i els veïns en destacaven el caràcter obert. Diverses pancartes van acompanyar l'acte, en les quals es podien llegir consignes de condemna i rebuig als crims masclistes. «No miris cap a un altre costat. El virus del masclisme ens mata. Ni un minut més de silenci»; «Prou violència masclista»; «La violència masclista també és un virus» o «En memòria d'Annick Chenut, assassinada a l'Escala víctima de violència masclista» són les pancartes que ahir van acompanyar l'emotiu minut de silenci.



«Xacra social»

L'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, constatava ahir la commoció del municipi pel crim. «Ha estat molt impactant veure com la família i gran part de la població han volgut ser aquí per fer un crit contra aquesta xacra social», va dir Puga. L'alcalde va destacar que són «moments difícils» per a l'Escala, ja que la víctima era molt coneguda pel seus vincles socials i empresarials, «també amb l'Ajuntament». Puga va demanar que els esforços de l'administració i la societat per lluitar contra la violència de gènere «han de seguir en aquesta línia i intensificar-se» i assegura que des de l'Ajuntament no tenien constància que la víctima estigués en «situació de vulnerabilitat».

Van ser molts els veïns que ahir es van acostar fins a la plaça de l'Ajuntament. Entre ells, Sandy Roa, doctora al CAP de l'Escala, que hi va assistir amb el seu fill i duia una de les pancartes. «Hem d'ensenyar als nens des de ben petits que no es poden cometre aquestes atrocitats», assegurava. Roa coneixia Annick Chenut per la seva vida social i professional al poble i a vegades coincidien practicant esport. «Mai vam detectar cap indici», assegurava.

Maria Molina, veïna també de l'Escala, explicava, ahir, visiblement afectada, que el seu fill havia presenciat que el tracte que l'home tenia cap a Chenut «no era bo». Un dia que el seu fill els va dur un moble a casa, el presumpte autor del crim «es va posar com un boig i va començar a cridar a l'Annick», explicava. «No hi ha dret. Cal més mà dura contra els maltractadors», criticava.

Les incògnites planen encara sobre aquest nou cas, que ahir el Govern espanyol va confirmar que es tractava de violència de gènere. Chenut és la primera víctima del 2020 a comarques gironines, però el número de persones assassinades per violència masclista ascendeix a 1.052 des del 2003, quan es va començar el registre. Aquest any ja n'han estat 19. El Ministeri d'Igualtat ha rebut des del confinament, el 14 de març, 19.000 peticions d'ajuda relacionades amb violència masclista.