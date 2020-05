Els ports esportius de la Costa Brava, a l'espera de l'arribada de turistes europeus

Els ports esportius de la Costa Brava estan a l'espera que es flexibilitzin les restriccions en la mobilitat per arrancar la temporada.

El director gerent del Club Nàutic l'Escala i vicepresident de l'Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics (ACPET), Raimon Roca, ha concretat que la meitat dels usuaris dels ports gironins són estrangers (majoritàriament europeus) i que també hi ha molta afluència de navegants de l'àrea metropolitana de Barcelona.

En fase 1, es permet sortir a navegar a una distància màxim de 12 milles, amb restriccions d'aforament i si es té l'embarcació amarrada dins la mateixa regió sanitària on es viu. "Preveiem recuperar progressivament l'activitat a mida que es vagi permetent més mobilitat", apunta Roca.

La imatge habitual de l'estiu a la Costa Brava és la de platges plenes i multitud d'embarcacions solcant el mar. Una postal que ja hauria començat a veure's a les acaballes d'un maig amb temperatures gairebé estivals. La crisi sanitària i les restriccions a la mobilitat han impedit, fins al moment, que la immensa majoria d'usuaris hagin pogut gaudir de les platges i del mar.

En fase 1, els propietaris o llogaters d'embarcacions recreatives han pogut tornar a sortir a navegar, però amb limitacions. D'entrada, només poden agafar embarcacions aquelles persones que les tenen amarrades a ports dins la regió sanitària on viuen. I es poden desplaçar a un màxim de 12 milles de distància.

A més, també hi ha limitacions en l'aforament. L'ocupació a bord no pot superar el 50% del nombre de persones autoritzades als certificats de l'embarcació. Aquesta restricció no s'aplica en el cas dels nuclis familiars que conviuen. El pla de desescalada fixa que, en qualsevol cas, no hi podrà haver més de deu persones per embarcació.

"La crisi sanitària ens havia fet suspendre tota l'activitat però, en canvi, hem hagut de mantenir els ports en funcionament perquè són infraestructures d'abric que han d'estar obertes", ha subratllat Raimon Roca. El vicepresident de l'ACPET també remarca que, durant aquests mesos amb la navegació suspesa, l'activitat s'ha centrat en mantenir les instal·lacions, custodiar les embarcacions i atendre les demandes d'informació dels propietaris i usuaris que no podien anar a fer-ne el manteniment.

Durant la fase 1, els usuaris que tenen l'embarcació a la mateixa regió sanitària ja han pogut sortir a navegar però els ports esportius de la Costa Brava esperen que s'aixequin les restriccions en la mobilitat per engegar la temporada. "Pensem que els moviment es recuperarà progressivament, serà un estiu atípic però som optimistes", ha afirmat Raimon Roca.



Esperant el turisme

Segons remarca, als ports de la Costa Brava la meitat dels clients i usuaris són estrangers, principalment europeus. I de la resta, dues terceres parts provenen de l'àrea metropolitana de Barcelona. "Creiem que els serveis aniran augmentant progressivament, a mesura que la mobilitat es vagi permetent", ha destacat.

Els ports ja s'han preparat per adaptar els serveis a les mesures sanitàries i higièniques traçant circuits per reduir al màxim el contacte físic amb el client i establint protocols per garantir la distància social i les desinfeccions després de cada ús de les embarcacions que es lloguen o dels equips per fer esports aquàtics com taules de surf, de paddle o de kite.

"A la Costa Brava en particular, pensem que a mesura que es recuperi la mobilitat entre països a Europa, recuperarem més la normalitat, encara que sigui una normalitat atípica", ha remarcat Roca. A més, també recorda que molts dels usuaris estrangers dels ports esportius tenen segones residències a les poblacions de la costa: "Som optimistes i ens imaginem un estiu amb gent als ports i al mar, complint les distàncies de seguretat i les mesures d'higiene".

Raimon Roca exposa que l'ACPET està en contacte directe amb Ports de la Generalitat per avaluar l'impacte de la crisi sanitària i com es pot anar reprenent l'activitat. Amb tot, encara és aviat per saber si haurà suposat un cop a nivell econòmic.

"Al principi els ports vam suspendre totes les activitat i dependrà de com recuperem la mobilitat que la reducció d'ingressos sigui més o menys elevada", ha explicat.

La temporada d'estiu és clau per als ports turístics, com els de la Costa Brava: "Si es pot recuperar certa normalitat l'impacte serà menor, però si acaba sent una temporada molt més fluixa del que preveiem, serà molt més gran". Roca calcula que caldrà esperar a setembre per poder comptar amb les xifres reals.