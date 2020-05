«Preocupació i desconcert» entre les direccions per la reobertura de les escoles

Gairebé totes les escoles d'educació infantil i primària públiques de l'Alt Empordà estan en contra d'obrir els centres dilluns, i així li ho han fet saber al Departament d'Educació de la Generalitat, al qual demanen que «rectifiqui» perquè «no podem garantir a les famílies totes les mesures de seguretat establertes» en el pla de reobertura de la Conselleria.

Tot i haver adreçat la queixa a la Direcció general de Centres públics del Departament, on deixen clara la seva «preocupació i desconcert», aquests equips directius no contemplen negar-se a obrir les portes –segons van manifestar ahir. El comunicat que han fet arribar a Educació està signat per les direccions de 63 de les 65 escoles alt-empordaneses –segons les dades del registre de centres que publica el Consell comarcal.



Bons resultats en perill

L'escrit comença reconeixent els bons resultats que s'han aconseguit amb «l'atenció no presencial de l'alumnat a través de mitjans telemàtics» i alertant, també, que «ara veiem perillar un bon tancament del curs escolar, no el millor dels possibles, però sí el que havíem planificat i aconseguit unint esforços».

En nom de les escoles que dirigeixen –entre les quals hi ha les de la capital, Figueres, i de la pràctica totalitat de municipis de la comarca–, reivindiquen la funció pública que desenvolupen i la seva priorització de «l'atenció de les famílies i de l'alumnat» als «interessos professionals i personals». Una afirmació que va seguida d'una acusació a Educació perquè, «conscientment o inconscientment –diuen–, s'aprofita d'aquesta bona voluntat per pressionar-nos a complir unes directrius inassolibles per la majoria de centres». Sobre aquestes pautes, les direccions de primària de l'Alt Empordà retreuen a la Conselleria una manca de concreció sobre «com garantir totes les mesures de seguretat» i lamenten que la Inspecció educativa hagi respost amb «informacions contradictòries» tot «l'allau de dubtes» que li han traslladat.

Amb relació a aquest últim punt, qüestionen que totes les preguntes s'hagin resolt «posant en valor l'autonomia de centre» i «animant-nos a trobar solucions imaginatives i adequades a les nostres realitats». Així, consideren que el Departament fa «responsable a les direccions dels problemes d'organització» que puguin sorgir.



Responsabilitat

Per tot plegat, aquestes escoles públiques demanen a la Conselleria d'Educació que «es responsabilitzi i avali els diferents plans de reobertura de centre per escrit i que no retalli plantilles». A més, reclama al Departament el compromís de «tenir en consideració les direccions dels diferents centres educatius» en les decisions que prengui en el futur, «pel coneixement que tenen de les seves realitats» –aclareixen.

La preparació del comunicat s'ha fet en el grup de WhatsApp que comparteixen aquests professionals, un canal de comunicació que l'última setmana ha bullit, tal com explicaven els representants de les juntes territorials de directors de centres públics de primària i secundària a Girona. Des que el conseller Josep Bargalló va anunciar el pla de reobertura de centres –dimecres de la setmana passada–, les direccions han compartit idees i neguits a través dels seus grups respectius. Alguns, com el de l'Alt Empordà, han decidit fer públiques les seves preocupacions.