Preparar la selectivitat editant articles a la Viquipèdia

La Viquipèdia va iniciar dimecres un concurs en línia per «estudiar editant» dirigit especialment els alumnes que es preparen per les Proves d'Accés a la Universitat (PAU), però també als estudiants universitaris, personal docent i a tothom que hi vulgui col·laborar. Proposen 180 articles per crear i 90 per millorar relacionats amb les matèries avaluables del territori catalanoparlant, entre els quals hi ha «poesia modernista», «Tractat del Pont dels Escalls», «funció irracional», «teoria del disseny», «auditoria comptable», «arqueologia musical» o «política ambiental».

El concurs estarà obert fins al 10 de juliol, últim dia de la convocatòria de les proves de la selectivitat –que començaran el dia 7–, segons va informar Amical Wikimedia en un comunicat.

La pandèmia per la covid-19 ha provocat «una situació excepcional» en el calendari escolar i universitari que ha afectat «especialment» els estudiants de batxillerat que preparen les PAU, va apuntar l'entitat. «En un context marcat pel treball a distància, l'autoaprenentatge i l'accés sovint poc equitatiu als recursos educatius disponibles» el projecte pretén contribuir a què la Viquipèdia esdevingui «una font de qualitat acadèmica i de suport docent».

El guanyador del concurs rebrà la inscripció en un curs d'idiomes en una de les vint-i-dues institucions de la Xarxa Vives d'Universitats. Entre la resta, se sortejaran vals per a material universitari.