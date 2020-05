Sant Miquel de Campmajor i Camós proposen reobrir espais escolars pel coronavirus

Municipis petits proposen reobrir escoles tancades fa anys per falta d'alumnes com a solució temporal a l'emergència sanitària de la covid-19 i la necessitat d'espais per reduir ràtios a les aules. El Departament d'Educació no ha concretat com serà el pròxim curs escolar, però alguns ajuntaments, entre ells també de les comarques gironines, s'han avançat i ofereixen espais que no utilitzen.

Aquest és el cas de Saldes (Berguedà), on fa deu anys que van tancar l'escola del poble. A altres llocs com a Camós i Sant Miquel de Campmajor, al Pla de l'Estany, també ofereixen una llar d'infants i una escola tancada.

A Camós, un municipi del Pla de l'Estany amb prop de 700 habitants, també estan disposats a oferir l'edifici de la llar d'infants per acollir alumnes de la comarca. Aquest equipament es va inaugurar el 2010 amb 41 places, però ara farà un any que es va decidir tancar per la baixa natalitat del municipi. El seu alcalde, Josep Jordi, va explicar que van decidir tancar les portes perquè no hi havia prou mainada al municipi i la majoria de les places eren de veïns provinents de pobles del costat. Des de llavors que van fer un conveni amb la llar d'infants de Porqueres i està funcionant molt bé. L'edifici, però, ha quedat en desús i l'ofereixen a Educació per si pot servir de nou davant la necessitat d'espais per acollir alumnes i poder complir amb les ràtios. «Son tres aules i caldria acordar el tema econòmic, però segur que oferirem aquest espai a la comarca si es necessita», va concloure el batlle. Actualment, el municipi té vuitanta joves escolaritzats i Jordi va admetre que alguna escola privada ja s'hi ha posat en contacte, però volen prioritzar l'ensenyament públic.

Des de l'Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor, un poble amb 230 habitants, també estan disposats a oferir les aules de l'escola que va tancar el 2016 per falta d'alumnes. Ara mateix, hi ha una desena de nens i nenes del municipi que van a les escoles de Mieres i de Porqueres.

El seu alcalde, Oriol Serrà, va explicar que abans de la covid-19 l'espai es feia servir com a punt de trobada de l'associació de joves però que, en cas de necessitat, veurien molt bé poder acollir alumnes de nou a l'antiga escola. «Nosaltres, encantats i si ho poguéssim mantenir, encara més», va admetre, i va afegir que l'escola està «igual» però sense el mobiliari de les aules.