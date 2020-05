El sector turístic preveu un juliol complicat pels dubtes en la mobilitat

Els empresaris turístics de la demarcació de Girona preveuen un «juliol complicat» a nivell d'ocupacions, ja que encara hi ha moltes «incerteses» que fan tirar enrere als turistes estrangers a l'hora de reservar. El president de la Federació d'Hostaleria de les comarques gironines, Antoni Escudero, ha explicat en un webinar organitzat per la Taula Gironina de Turisme que en els últims dies s'han produït «moltes entrades als portals per mirar disponibilitat» d'hotels, però cap d'elles acaba amb una reserva. Per la seva banda, el sector del turisme actiu és el que compta amb unes millors previsions, però tot i així els empresaris calculen que tancaran el 2020 amb un 50% menys de facturació.

Tot i avançar en les fases del desconfinament, el sector turístic gironí segueix sense poder preveure amb claredat la temporada d'estiu que hauria de començar aquest mes de juny. Els empresaris remarquen que la majoria de turisme nacional farà les vacances a l'agost i això els genera la incertesa de saber qui omplirà les habitacions durant el mes de juny i de juliol, que habitualment ho feia el mercat internacional.

La secretària d'Estat de Turisme, Isabel María Oliver, ha remarcat l'obertura de les fronteres a partir de l'1 de juliol aquest dijous en un seminari digital organitzat per la Taula Gironina de Turisme. Tot i així, encara hi ha «moltes incerteses sobre la taula», tal com va detallar el vicepresident tercer de la Cambra de Comerç de Girona, Enric Dotras. A més, Dotras va retreure a la secretària que no hagués donat «les respostes» a tots els dubtes que encara hi ha sobre la mobilitat per aquest estiu i que tenen molts dels qui volen passar les vacances a la Costa Brava.