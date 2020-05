Varoufakis alerta que Espanya «patirà» pel gran nombre de pimes

L'exministre de Finances grec i economista Yanis Varoufakis ha advertit aquest dijous que Espanya «patirà perquè té moltes pimes» que no podran beneficiar-se de les ajudes de la Unió Europa per les conseqüències derivades de la crisi del coronavirus. «Tot el que surti de Brussel·les és molt burocràtic», ha lamentat en un col·loqui telemàtic organitzat per Pimec, on ha defensat més i millors mecanismes de finançament per a les petites i mitjanes empreses europees.

Per a Varoufakis, Europa ha d'elaborar un pla que «vagi més enllà d'un esquema de préstecs» a curt termini, i creu que l'emergència sanitària ha de servir per impulsar un pla paneuropeu de reestructuració i inversions verdes. «Si no som capaços de fer un pla fiscal europeu, l'economia d'alguns estats no sobreviurà», ha alertat l'exministre grec, que ha reclamat bons del Banc Central Europeu (BCE) per millorar la situació de deute públic de l'Eurozona i prevenir un augment de la despesa, un pla fiscal europeu, i crèdits solidaris del BCE a les pimes. A més, ha avisat el Govern central que «l'últim que necessita són préstecs, perquè Brussel·les demanarà que li ho retornin». Per això, ha recomanat a l'executiu amortitzar els diners que té disponibles per reduir la quantitat a tornar.