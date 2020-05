Calvet respon els ecologistes i diu que l'allargament de la C-32 és "bàsic" i no contempla "enterrar" el projecte

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, no contempla enterrar el projecte de l'allargament de l'autopista C-32 entre Blanes i Lloret (Selva), tal i com demanen les entitats ecologistes. Calvet assegura que es tracta d'una infraestructura "bàsica" per a la mobilitat i deixa clar que reprendran els treballs quan el TSJC ho permeti. El conseller lamenta la posició de les entitats que s'oposen a les obres, i diu que el que cal és "descarbonitzar" les carreteres. "En sí, les infraestructures no són un problema. El que hem de fer és treure els cotxes més contaminants i apostar per l'increment del transport públic", ha assenyalat Calvet, que ha explicat que les obres segueixen aturades a l'espera d'uns informes mediambientals.

El titular de Territori ha ressaltat, això sí, que el que cal és "descarbonitzar" les carreteres i apostar per un transport més sostenible. "Estem obligats generacionalment és a procurar que sobre una infraestructura hi passi més transport públic o una flota de vehicles més ambientalitzada. Necessitem la carretera i que sigui utilitzada amb conceptes mediambientals", ha assenyalat.



Enterrar el projecte

La plataforma Aturem la C-32, per contra, reclama a la Generalitat enterrar definitivament el projecte per ampliar l'autopista entre Blanes i Lloret de Mar perquè "ha perdut el poc sentit que tenia". La plataforma sosté que la crisi sanitària de la covid-19 obliga a canviar el model per a la Costa Brava Sud, i esborrar-ne "la destrucció del paisatge, l'especulació i els peatges a l'ombra".

"Creiem que és totalment innecessària una autopista que destrueixi el nostre patrimoni natural i cultural", hi afegeix Aturem la C-32. Arran de la pandèmia, l'entitat sosté que el model turístic que s'haurà de buscar és, precisament, "aquell que prioritzi els espais naturals i els entorns saludables" i apostar per la mobilitat sostenible i el transport públic.

Segons sosté Aturem la C-32, la crisi generada pel coronavirus s'ha de traduir en una reflexió sobre "la fragilitat dels nostres sistemes: polítics, econòmics, sanitaris i d'organització comunitària". La plataforma subratlla que, en aquest sentit, una autopista "que destrueixi els paratges més estimats per blanencs i lloretencs és totalment innecessària".

L'entitat diu que a la Costa Brava Sud li cal un altre model que no sigui aquell basat en "la destrucció del paisatge, l'especulació i els peatges a l'ombra". I per això, diu que estaran amatents per evitar "que la Generalitat segueixi perpetuant un model de mobilitat basat en la construcció de grans infraestructures viàries impulsades amb peatges que porten dècades castigant les nostres butxaques".