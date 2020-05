Cornellà prohibeix el bany als gorgs per frenar l'incivisme reincident

L'Ajuntament de Cornellà del Terri ha prohibit el bany i el contacte amb l'aigua de rius, gorgues i rieres del municipi per la covid-19. El ban es va publicar dijous passat després de detectar actituds incíviques a la Gorga Blava. Segons ha explicat l'alcalde a l'ACN, Salvador Coll, en els últims dies hi ha hagut concentracions de persones, sobretot joves, «com si fos un aplec». S'hi han reunit per fer botellón i han deixat brutícia com vidres trencats, plàstics, guants i ampolles. El 7 de maig els Mossos d'Esquadra van denunciar un grup de menors i joves d'entre 20 i 30 anys en aquest indret per saltar-se el confinament (eren de Porqueres i Banyoles) i no respectar les distàncies de seguretat.

«Estem dolguts perquè la natura havia recuperat el terreny aquests mesos de confinament i des de feia un temps s'havia fet un treball de neteja i adequació dels rius i espais naturals al municipi», afirma l'alcalde, que lamenta els últims episodis d'incivisme.



Cartells penjats

Durant l'estat d'alarma ja s'estaven plantejant què fer amb el tema de rius i rieres i admet que l'incivisme a la Gorga Blava ho ha precipitat. Ja s'han penjat cartells de prohibit accedir-hi i a partir d'ara només es podrà passejar pels entorns però no banyar-s'hi ni parar-se a fer pícnics. Està previst que els Mossos d'Esquadra patrullin la zona per comprovar que es compleixen les normes.

Arran del confinament i la prohibició de bany en punts de municipis veïns com la Caseta de fusta de l'Estany de Banyoles, havien detectat algunes persones que aprofitaven per banyar-se en recs i rius del municipi. Ara, però, l'Ajuntament ha publicat un ban on es prohibeix el bany i el contacte amb l'aigua de rius, gorgues i rieres en tot el municipi. «Hem vist gent que es banyava a la cascada de Borgonyà i en punts del riu Terri, Matamors o la riera de Codines». Des de l'Ajuntament demanen «precaució» i «seny» a la població i mantenir les normes de seguretat i civisme.