Denuncien que les llars de Girona obren sense acord amb el personal

La reobertura de les escoles bressol a la capital està sent discutida, ja que el grup de l'oposició Guanyem Girona lamenta que l'Ajuntament les torni a posar en marxa «sense haver arribat a un acord amb els treballadors».

Mitjançant un comunicat, Guanyem Girona va denunciar ahir a la tarda que, en aquells moments, «el consistori i els sindicats encara no han pactat un protocol de desconfinament» i va expressar el seu «suport a les educadores i els educadors de les escoles».

D'aquesta manera, la formació es feia ressò d'un comunicat publicat pels sindicats presents a la Junta de Personal i comitè d'empresa que ahir va mostrar «la seva disconformitat davant la reincorporarció dels infants a les escoles bressol prevista per al proper 2 de juny». En concret, aquest text demanava que «els infants no s'incorporin al centre fins que els protocols estiguin 'ben revisats i pactats'». El regidor de Guanyem Girona Pere Albertí va lamentar que «les educadores començaran el cap de setmana i l'única cosa que tindran clara és que dilluns hauran de treballar, però no saben ni on ni com ni en quines condicions».

Ell mateix va subratllar la necessitat de clarificar i acordar els protocols d'actuació perquè la situació no sigui «un desgavell que posi en risc la seguretat i salut d'infants, famílies i educadors».



Obertura el 3 de juny a Banyoles

D'altra banda, l'escola bressol municipal La Balca, de Banyoles, reobrirà les portes el dimecres 3 de juny, però el servei només funcionarà per als infants amb els dos progenitors treballant i sense possibilitats de flexibilitzar l'horari. L'escola bressol obrirà de 9 del matí a 1 del migdia, tal com ha establert el Procicat i l'Ajuntament ha acordat rebaixar un 15% les quotes de les famílies de juny i juliol; a l'agost, no s'oferirà servei de casal d'estiu.

El Servei d'Educació de l'Ajuntament va oferir ahir una formació en línia adreçada a professionals de les escoles bressol de Banyoles i comarca, amb la col·laboració del Centre d'Atenció Primària Banyoles i el Servei d'Orientació i Acompanyament a les Famílies.