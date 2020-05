Enxampen un bar de Bescanó amb unes 50 persones a dins

Els Mossos d'Esquadra van enxampar el bar La Torre de Bescanó amb una cinquantena de persones a l'interior del local, quan en fase 1 només es permet rebre locals en una terrassa i amb l'aforament del 50%. Els fets van passar la nit del 22 al 23 de maig, just fa una setmana. Es dona la circumstància que el bar és propietat de l'Ajuntament, si bé el negoci l'explota un particular. L'Ajuntament considera els fets «un incompliment greu dels deures del concessionari» i assegura que «seguim l'expedient de Mossos d'Esquadra i quan el tinguem a disposició, actuarem segons ens permeti el plec de la concessió». No es descarta que es pugui arribar a donar-la per finalitzada.

Quan van arribar els Mossos es van trobar amb gent consumint a l'interior del local i diversos treballadors atenent a la clientela. Davant dels fets, la policia els va aixecar una acta. El bar La Torre està situat al costat del camp de futbol municipal. Des d'aquesta setmana el bar segueix obert, tot i que només amb el servei de terrassa i amb les taules amb la distància de seguretat reglamentària.

Als pobles les notícies corren a gran velocitat, i quan es va saber aquesta, al bar s'hi va personar fins i tot l'alcalde, per recalcar, segons va explicar ahir a Diari de Girona, «les mesures de prevenció que s'han de seguir».

El mateix alcalde, Xavier Vinyoles, explicava ahir que a La Torre «mai no havíem tingut problemes d'aquesta magnitud». L'empresa que explota actualment la concessió, fa menys d'un any que n'està al càrrec.

L'alcalde va indicar que precisament en ser un espai municipal «hi estem a sobre per evitar que es torni a repetir una situació semblant». Vinyoles no va concretar si els fets, que ell mateix considera greus, poden implicar l'extinció del contracte amb l'empresa que gestiona la concessió, si bé va manifestar que «el que és segur és que no pot passar sense conseqüències».



A Lleida també

No és la primera vegada que la Catalunya la policia es troba amb situacions semblants, especialment els darrers dies, quan la gent veu tan a prop el final del confinament que oblida seguir les mesures encara vigents. La Guàrdia Urbana de Lleida va denunciar dimarts passat 41 persones per incomplir el confinament. Una de les persones denunciades era la responsable de l'establiment, que servia cafès per emportar tot i l'ordre de tancament. Tres persones més eren clients que sortien del local i estaven prenent cafè al carrer.

En la mateixa capital lleidatana, la Guàrdia Urbana va denunciar dissabte passat una discoteca situada al polígon Neoparc per organitzar una festa privada amb 26 persones. Els agents van ser alertats passades les nou de la nit i en arribar al lloc i comprovar que s'estava celebrant una festa van aixecar la corresponent acta.