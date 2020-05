Girona té gairebé la meitat d'ingressats que fa una setmana

Les hospitalitzacions a la Regió Sanitària de Girona amb diagnòstic de covid-19 han baixat més d'un 46% en només una setmana. Les últimes dades d'ahir del Departament de Salut indiquen que hi ha 86 pacients ingressats als hospitals gironins, quan divendres de la setmana passada aquesta xifra ascendia als 161 casos. De fet, aquest dimarts els ingressos van caure per sota del centenar per primera vegada des de fa més de dos mesos, el 19 de març, quan Salut va difondre per primer cop aquesta dada. Les hospitalitzacions de caràcter greu, és a dir, que requereixen estada a la Unitat de Cures Intensives (UCI), també s'han reduït progressivament tot i que a un ritme més lent. Així, al balanç d'ahir n'hi havia vuit, una menys que el dia anterior i quatre menys que fa set dies. Un altre dels barems que segueix una tendència clara a la baixa és la dels sanitaris contagiats amb covid-19, que ahir se situaven a la trentena (31), dos menys que el dijous. En aquest cas, en una setmana s'han recuperat un 35% dels infectats.

Salut va notificar ahir sis noves defuncions i 28 nous contagis, que poden haver-se diagnosticat tant abans-d'ahir com els dies previs, i que trigaran uns dies a ajustar-se. També va xifrar vint noves altes, i això deixa un còmput total de 772 morts, 6.646 persones contagiades i 2.543 altes des de l'inici de la pandèmia.



Dades de Catalunya i Espanya

L'últim balanç de Salut que inclou dades de les funeràries catalanes va registrar 42 noves morts i 387 nous positius. Es tracta de setze defuncions més de les comunicades el dijous, i 112 contagis menys. Salut xifra en 12.222 les víctimes per covid-19 i 66.288 el total d'infectats des de l'inici de la pandèmia. En el cas de les xifres de tot Espanya, el Ministeri ahir va notificar 39 noves víctimes que han mort els últims set dies, i la xifra total ja s'eleva a 27.121. Catalunya, Galícia i Madrid són les comunitats que n'han notificat més, amb vuit, sis i cinc defuncions respectivament. A més, s'han diagnosticat 187 contagis les últimes 24 hores, dels quals 61 a Madrid i 47 a Catalunya. La xifra total és de 238.564 infectats.