«Hem de ser creatius per no perdre aquesta relació directa amb els nostres clients»

Com està vivint aquesta crisi sanitària i econòmica tant en l'àmbit personal com també com a membre del sector de la restauració?

A l'inici de la pandèmia, preocupat per la sanitat mundial, el dubte sobre la seguretat de les persones i el contagi tan alt del virus, tants de morts diaris, semblava l'apocalipsi. Ara tinc clar que ens hem d'adaptar a conviure amb el virus i canviar hàbits que abans no teníem. En l'àmbit professional hem estat molt preocupats per l'equip, el negoci, els clients, però en ser una cosa que no està a les nostres mans per solucionar-ho ens hem hagut de conformar, esperar, deixar que els dies passin i tot vagi millorant de mica en mica. Al nostre sector està repercutint d'una manera molt agressiva en el camp econòmic, però ens en sortirem!

Com canviarà el concepte d'anar a un restaurant?

La gent té ganes de sortir, de gaudir com ho feia abans, únicament que ens haurem d'adaptar a les noves mesures i aplicar tota una sèrie de prevencions per estar tranquils i segurs.

Aquest temps li ha servit per reflexionar i pensar noves idees per adaptar-les a la seva cuina?

El dia a dia de la nostra feina no et deixa gaire temps per reflexionar i ara realment hem pogut gaudir d'aquests temps i reordenar els arxius mentals que tant de temps necessiten. Hem profunditzat i reflexionat a fons. Sempre surten idees, plantejaments nous, amb moltes ganes d'aplicar-los, tot i que t'adones que segueixen la línia del que ens agrada fer a Tinars, la simplicitat, el gust per la tradició, el producte i la qualitat en són exemples.

Valorarem ara més que mai anar a un restaurant?

El que més valorem a dia d'avui, després de més de dos mesos confinats, és la necessitat de retrobar-nos amb els amics, familiars, coneguts, i els restaurants són un dels llocs per fer-ho. La nostra feina està connectada directament amb les relacions socials, per tant els nostres objectius segueixen sent els mateixos de sempre: poder oferir l'indret o lloc on les persones, famílies, amics es puguin retrobar de nou i poder gaudir com ho fèiem abans.

Amb tantes distàncies personals... els restaurants seran també més freds?

És un dels aspectes més importants amb el qual els restaurants hem de treballar, hem de ser creatius per aconseguir no perdre aquesta proximitat, aquesta relació directa amb els nostres clients alhora que garantim la màxima seguretat de tot l'equip i dels comensals. Hem de seguir aproximant-nos, connectar amb els clients, procurar trencar amb la possible fredor que algunes de les mesures poden provocar.

Ha demanat algun tipus d'ajuda per superar la situació?

Sí, per poder fer front a la situació econòmica actual, ens hem vist obligats a demanar ajuda, per poder seguir treballant. L'entitat bancaria amb la qual treballem des de fa molts anys, BBVA, en tot moment ens ha assessorat i ens ha facilitat el finançament que necessitàvem a través de les línies ICO. És una incògnita el que pot succeir en el futur, però tenim moltes ganes de tirar endavant, de millorar, de gaudir de la cuina i retrobar-nos amb els nostres clients. De seguir treballant amb tot l'equip... i esperar que aquesta situació ens uneixi més que mai.

És optimista?

Si, soc optimista, en moments difícils sempre trobem solucions i canvis que milloren la situació viscuda. Haurem de viure amb una nova normalitat però ens hi adaptarem i ràpid, no ens queda cap altra opció.