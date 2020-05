Els Joves Agricultors acusen la Generalitat d'«abandonar» el control de la fauna salvatge

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) va acusar ahir el Departament d'Agricultura de «relegar» el tema del control cinegètic. L'organització agrària considera que la conselleria ha incomplert el compromís de posar en marxa els grups de treball amb els diferents agents implicats per tirar endavant la Llei de Caça, «que fa més de tres anys que el Govern havia anunciat que era imminent».

JARC va demanar a Agricultura que efectuï els estudis pertinents sobre les poblacions d'animals salvatges a Catalunya «per poder dissenyar una estratègia efectiva i precisa a cada territori», que «no passi només per caçar a les explotacions agràries on s'estan produint els danys, que serien només la punta de l'iceberg».

JARC va traslladar tot el seu suport als caçadors, que es van declarar en vaga per l'augment significatiu de les sancions per infraccions, que en el cas de les més greus poden arribar a 120.000 euros. El cap sectorial de la Fauna Salvatge de JARC, Mauri Bosch, va plantejar però la necessitat de crear una figura professional per al control de la fauna salvatge, «per separar el que és una pràctica esportiva de les mesures control i de prevenció de danys a agricultors i ramaders».



Manca de personal

Des de JARC consideren que «els Agents Rurals no disposen de personal suficient, ni tenen el perfil adequat per dur a terme aquesta tasca». Bosch considera un «greuge comparatiu» que s'actualitzin les sancions per infraccions als caçadors, i en canvi, «no se sancioni tots aquells que no respecten les senyals de les àrees de caça».

JARC va remarcar que l'estat d'alarma per la covid-19 ha comportat un elevat creixement de les poblacions de senglars, conills o tudons, entre altres. «Els danys que aquestes espècies han comès durant la primera fase del confinament, en la qual es va prohibir la caça per danys en les explotacions, han malmès seriosament la seva viabilitat», va assenyalar Bosch. A més, l'organització agrària sosté que Agricultura va establir un «criteri difús» a l'hora de concedir permisos durant el mes de març, «basat en un criteri bastant ambigu, com que havia de comprometre la viabilitat de l'explotació». El cap sectorial de la Fauna Salvatge de JARC va assegurar que la prohibició de la caça «ha portat els professionals agraris a una situació límit».