L'Ajuntament de Girona rebutja ampliar l'horari nocturn de les terrasses

Girona no autoritza ampliar l'horari de les terrasses de bars i restaurants tal com havia demanat el sector. El govern ha rebutjat la petició feta per la Federació Catalana d'Associacions de Restauració i Musicals (FECASARM) en considerar que es pertorbaria el descans dels veïns, segons ha explicat el regidor d'Urbanisme, Lluís Martí. La decisió no ha estat ben rebuda per la federació, que considera que és un «error» i que agreujarà encara més la situació que travessa el sector.

La Fecasarm havia demanat a l'Ajuntament que permetés ampliar entre mitja hora i tres quarts l'horari d'obertura nocturn de les terrasses per compensar l'aturada fruit del confinament. «Demanem que no es generalitzi i que si és produeixen molèsties, s'estudiï cada cas concret», diu el secretari general de la FECASARM, Joaquim Boadas.

La decisió se'ls ha comunicat aquesta setmana via verbal i confien que es pugui renegociar, ja que encara no l'han rebut formalment per escrit. La federació que representa bars, bars musicals i locals d'oci nocturn, havia demanat ha reclamat allargar els horaris trenta minuts cada dia a les zones A i B, amb major protecció per la contaminació acústica, i 45 minuts a la zona C. L'ampliació s'ha sol·licitat entre el 29 de maig i el 3 de novembre per tal de «superar l'emergència econòmica» derivada de la crisi del coronavirus. Boadas considera que són «temps difícils» per a tothom i que «ens hem d'ajudar entre tots». Boadas considera que l'Ajuntament hauria de reconsiderar aplicar la mesura «almenys» de divendres a diumenge i vigílies de festiu. «D'aquests negocis també en depenen famílies», diu.

Per la seva banda, el regidor d'Urbanisme de Girona creu que amb l'entrada de la regió sanitària a la fase 2, molts ciutadans reprendran la feina, i per tant, creu que s'ha d'avantposar el seu descans. «Si permetem l'ampliació de l'horari de les terrasses perjudicarem els veïns que s'han de llevar aviat», assegura Martí.El regidor, a més, ha precisat que cal «mantenir l'equilibri» entre restauradors i veïns. «Entenem que els negocis estan en una situació complicada» i ha confirmat que la decisió és «ferma».



L'embolic de les terrasses

El president de l'Associació d'Hostaleria de Girona, Josep Carreras, qualifica de «galimaties» l'actuació de l'Ajuntament de Girona respecte les terrasses dels bars i restaurants durant aquesta primera fase de la desescalada. Els locals, fins ara, només han pogut obrir el seu espai exterior i això ha provocat diverses queixes entre els professionals del sector pels criteris que s'han decidit aplicar des de la plaça del Vi.

Segons Carreras, malgrat que el BOE especifica que es podia disposar del 50% de les terrasses «l'Ajuntament no ha donat gaires facilitats i en alguns casos només n'ha permès un 25%». L'Associació calcula que si ve el dilluns 18 de maig, quan es va entrar a la fase 1, van ser pocs els negocis que van reprendre l'activitat, «de mica en mica s'hi va anar sumant gent» fins al punt que calcula que dels locals amb terrassa de Girona a hores d'ara ja n'hi ha un 60% d'actius.

D'altra banda, el Departament d'Interior està estudiant la proposta presentada per la FECASARM, relativa a allargar els horaris d'estiu fins al Nadal. Basa la seva petició en què, quan comenci a regir l'ampliació horària el proper dilluns dia 1 de juny, molts pocs bars i restaurants tindran la seva part interior oberta al públic i cap discoteca ni bar musical es trobarà obert encara.