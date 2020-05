Nova York començarà a tornar a la normalitat a partir del proper 8 de juny

El governador de l'estat de Nova York, Andrew Cuomo, va anunciar que la ciutat de Nova York és a prop de complir amb els requisits necessaris per començar la seva reobertura el proper 8 de juny. Durant la primera fase de tornada a la normalitat podran reprendre l'activitat els sectors de la construcció, el manufacturer i el dels comerços minoristes no essencials que comptin amb servei de recollida a botiga.

Fins ara, la ciutat de Nova York era l'única part de tot l'estat que encara no havia complert amb els set marcadors sanitaris necessaris per entrar a la primera fase de la desescalada.

D'altra banda, els primers casos confirmats de covid-19 a la ciutat de Nova York es van produir principalment per la transmissió del virus des d'Europa i altres parts dels Estats Units, segons un nou estudi d'epidemiologia molecular de 84 pacients. Els resultats, publicats a la revista Science, proporcionen proves limitades per donar suport a qualsevol introducció directa del virus des de la Xina, on es va originar la SARS-CoV-2. El primer cas es va identificar el 29 de febrer.



Taxa d'estalvi històrica als EUA

L'estalvi de les llars nord-americanes va arribar el passat mes d'abril als 6,15 bilions de dòlars (5,5 bilions d'euros), coincidint amb el període amb més restriccions per evitar la propagació de la pandèmia, la qual cosa equival a una taxa del 33% dels ingressos, enfront del 12,7% del març, la més elevada de tota la sèrie històrica, que es remunta a 1959.