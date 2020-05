Vergés sosté que el sistema «es prepara» per a un possible rebrot a la tardor

La sanitat pública catalana «s'està preparant» per un escenari d'un nou rebrot a la tardor, segons va subratllar ahir la consellera de Salut Alba Vergés en la segona comissió de salut del Parlament celebrada durant la pandèmia. Vergés va alertar que la recuperació del sistema sanitari «no pot ser immediata», i que cal actuar pensant en una possible segona onada que coincideixi amb la grip. En aquest sentit va anunciar que revisaran els processos de contractació del sistema sanitari, així com els descansos dels professionals o la reorganització dels centres d'atenció primària (CAP), que ara han de diagnosticar de forma precoç els contagis. D'altra banda, la consellera va criticar el desconfinament per fases establert per el Govern central i va afirmar que s'ha convertit en un «concurs» que està «desfassant mentalment a tothom». En aquest sentit la consellera va reivindicar la recuperació de les competències de salut del Govern català, i va afegir que el Govern intentarà donar «missatges molt clars» a la ciutadania perquè comprengui millor la desescalada.



Manca de transparència

Des de l'inici de la pandèmia la consellera de Salut ha comparegut en total dos cops en una comissió al Parlament per explicar l'avenç del coronavirus, un número que els diputats de Cs, PSC i el PP van criticar per considerar-lo escàs. En aquest sentit l'oposició va retreure-li falta de transparència, tot i que Vergés es va defensar dient que «sempre» ha estat requerida ha comparegut i que «mai hi ha hagut manca de voluntat». Precisament, el diputat de Cs Jorge Soler va recordar que han presentat «més de 100 preguntes» dirigides a la consellera que no ha respost, i la socialista Assumpta Escarp va lamentar «una manca total i absoluta de transparència i de respecte» cap a la Comissió de Salut. El popular Santi Rodríguez també va assenyalar «manca de relació amb els grups parlamentaris». Fins i tot el diputat de JxCat Lluís Guinó va instar Vergés a «estar més en contacte amb el Parlament».

Durant la seva intervenció, la consellera va reconèixer que la sanitat catalana ha deixat de fer 70.000 operacions quirúrgiques que s'hauran de reprogramar, així com la suma total de 10.000 professionals que han resultat infectats per la covid-19. Així mateix, els diputats del PSC, Assumpta Escarp; Catalunya en Comú Marta Ribas; el PP, Santi Rodríguez, i la CUP, Vidal Aragonès, van demanar explicacions a la consellera sobre els 43.000 euros per llit d'UCI que el govern preveu abonar a la sanitat privada, una xifra que Vergés ha indicat que no s'ha tancat i que podria anar a l'alça perquè hi ha hagut malalts que han estat fins a cinquanta dies de mitjana ingressats a una UCI.

L'oposició també va demanar explicacions per la cancel·lació de la segona fase de el programa Orfeu, de detecció massiva de la covid-19 amb proves PCR, i la consellera va respondre que «no serà necessari» activar aquesta segona fase.