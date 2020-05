Bolca un camió a la sortida oest de l'AP-7 a Girona

Un camió de gran tonatge va bolcar ahir a la sortida oest de l'AP-7 a Girona. Segons va informar Bombers de la Generalitat l'accident es va produir a dos quarts de dues de la matinada a l'AP-7, concretament a la sortida oest per entrar a la ciutat de Girona. Per causes que es desconeixen, el vehicle va sortir de la via i va quedar bolcat en un marge. El conductor va haver de ser rescatat pels Bombers i va ser traslladat en estat lleu a l'hospital Josep Trueta de Girona. Fins al lloc s'hi van desplaçar tres dotacions de bombers, els Mossos d'Esquadras i el SEM.

El camió, que transportava fruita, no va perdre la carrega. Finalment va ser retirat ahir al migdia amb una grua.