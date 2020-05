Bones sensacions per part de l'hostaleria i el comerç de la Costa Brava a escasses hores d'entrar a la fase 2

Bones sensacions entre l'hostaleria i el comerç de la Costa Brava que a partir d'aquest dilluns ja estarà en la fase 2 de la desescalada. Bars i restaurants del litoral gironí confien que l'obertura de platges i l'autorització d'utilitzar un 40% de l'interior dels restaurants animaran encara més els clients. De totes maneres, el sector hostaler està "satisfet" de com han funcionat les dues setmanes prèvies on les terrasses s'han omplert. Els clients també tenen ganes de passar de fase, especialment per la possibilitat de banyar-se. La Carol Gelmà explica que per a ella i el seu fill Jan "el mar és molt important". L'Armand Sánchez és de Platja d'Aro i reconeix que "en té moltes ganes", tot i que recorda que cal "fer les coses bé".

Les platges de la Costa Brava tornaran a rebre banyistes aquest dilluns com a conseqüència del pas a la fase 2 de la Regió Sanitària de Girona. Això, sumat a la possibilitat d'obrir el 40% de l'interior dels bars i restaurants fa ser optimista l'hostaleria de la demarcació, que veu com mica en mica es va recuperant de la crisi del coronavirus. La Hind Ablali és cambrera en un restaurant a tocar de la sorra de la Platja Gran de Platja d'Aro. Explica que els darrers quinze dies han pogut funcionar prou bé i la terrassa s'ha omplert, però el fet de tornar a veure banyistes creu que farà incrementar el nombre de clients.

De fet, aquest cap de setmana ja s'han vist algunes persones que no respectaven la normativa i s'han banyat, aprofitant les bones temperatures. Un fet que segurament serà més evident aquest dilluns que és festa en bona part de les poblacions de la demarcació de Girona.

El pas de fase també motiva els restauradors de l'interior. En Sebastian és el propietari i cuiner del Santino de Corçà (Baix Empordà) i es mostra "esperançat" amb la desescalada. Explica que el menjar per emportar els ha permès "aguantar", però espera que tot torni a la normalitat "el més aviat possible".

Amb tot, tant l'hostaleria com el comerç reconeixen que encara es fa "complicat fer bons números" mentre segueixin les restriccions de mobilitat que s'han decretat. I és que bona part dels ingressos de bars i restaurants de les comarques de Girona venen de clients de l'àrea metropolitana i de la ciutat de Barcelona.

Des de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona (FHCG) han informat que 200 associats seus obriran aquest dilluns aprofitant el pas a la fase 2. Aquests s'afegiran als que ja van obrir fa dues setmanes quan la regió passava de la zero a la 1.

"Es pot salvar l'any"

L'anunci del govern espanyol de permetre els viatges a partir de l'1 de juliol ha generat confiança entre els hotels de la Costa Brava. Una de les poblacions amb més establiments i que rep més clients és Platja d'Aro. El seu alcalde, Maurici Jiménez, explica que ha incrementat l'interès per part de turistes d'altres països.

En concret, Jiménez explica que la demanda s'ha disparat arran de l'anunci de l'obertura al juliol, i el sector ja treballa amb ocupacions de prop del 50% quan fins fa pocs dies amb prou feines arribaven al 30%.

Tot i això, Jiménez demana "prudència" i responsabilitat als ciutadans per tal d'evitar nous rebrots. "Hem de recordar que encara plou i que el virus és aquí. No ens podem relaxar encara que avancem en la desescalada".

Els banyistes "contents"

Qui també s'alegra del pas a la fase 2 són els banyistes. I és que els veïns de poblacions del litoral gironí esperaven "amb ganes" que es permetés poder anar a la platja. La Carol Gelmà explica que "necessita el mar" i sobretot s'alegra pel seu fill, en Jan, que "feia dies que ho demanava".

L'Armand Sánchez és veí de Platja d'Aro i també està "content" per l'obertura. Creu que "feia falta" i explica que espera que arribi aviat la mobilitat entre regions i porti més gent al municipi. "A mi m'agrada que vinguin de fora. És bo per a tots", conclou.