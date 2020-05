CCOO denuncia Educació a Treball per incomplir la prevenció de riscos laborals

El sindicat d'educació de CCOO ha denunciat a la Inspecció de Treball de Catalunya que, amb la reobertura dels centres educatius al juny, el Departament d'Educació incompleix la prevenció de riscos laborals. El secretari general de la formació, Manel Pulido, signa la denúncia que van presentar dilluns.

Després de reunir-se divendres amb el comitè de seguretat i salut dels Serveis Territorials del Departament d'Educació a Girona, tant CCOO com Ustec·STEs van alertar que el Servei de Prevenció de riscos laborals d'aquesta administració no avala tot el pla de reobertura dels centres educatius. Segons Comissions, el motiu de la disconformitat amb algunes de les instruccions donades és que «no garanteix la seguretat i salut de la comunitat educativa». A més, els representants de CCOO van detectar que el servei gironí de Prevenció de riscos laborals «se sent desbordat».

Així, el sindicat va exigir a Educació que no obri les escoles i els instituts si no es tenen totes les garanties, va demanar un pla d'avaluació de riscos dels centres i equips de protecció adequats i es va oferir per denunciar qualsevol irregularitat a la Inspecció. Ustec·STEs de Girona va insistir en què «no es pot garantir» la salut de les persones «sense tests», la realització dels quals ha exigit aquesta setmana.



Crida sindical a no obrir

Aquestes dues formacions signen juntament amb la Intersindical-CSC, el sindicat de secundària Aspepc-SPS, les seccions educatives de la UGT i la CGT un comunicat de la Junta de personal docent no universitari de Girona en què demanen la dimissió del conseller d'Educació, Josep Bargalló, «perquè ha demostrat que ni escolta els treballadors i els seus representants ni escolta els seus propis serveis de prevenció», així com «perquè –afirmen– vol derivar totes les responsabilitats en les direccions i el professorat i personal d'atenció educativa».

Els sindicats també fan «una crida a les direccions i al conjunt de la comunitat educativa a no obrir els centres sense tenir garantides les condicions de seguretat». Nou de les juntes dels serveis territorials del Departament d'Educació de Catalunya han firmat manifestos similars.